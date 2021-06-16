內地網媒財聯社報道，華為今年將會不再推出新的Mate系列旗艦手機，這是該公司2013年推出這系列以來首次中斷更新。不少網民都認為，華為停止推出新機，最主要問題是沒有晶片，受到中美貿易戰影響，華為將無法取得自行研製、但由其他企業生產的麒麟晶片，對於報道，華為暫未有回應。

早前報道指出，華為的新一代旗艦機Mate 50系列，原計劃在今年9月發表，並搭載新一代華為自行研製的5G高級晶片，與即將在秋季上市的iPhone 13競爭。

美國為阻止華為竊取技術，禁止包括台積電、聯發科等半導體企業從去年9月15日起出貨給華為，在限期前，華為則斥資7億美元（約54.6億港元），向台積電收購大量5、7奈米晶片，並趕在期限之前到台灣載走貨品。

然而，這批晶片亦已經用完，華為副董事長徐直軍今年4月12日在全球分析師峯會上就承認，目前全球沒有晶片製造商幫助華為代工生產晶片，華為的庫存「不會維持很長時間了」。外界早前亦預期，這批晶片將會在今年內用完，今年以來，華為只發表Mate X2摺疊手機，但供應量不多。

原來為華為副牌的榮耀，今年亦特別與華為分家，成功從高通（Qualcomm）取得晶片，並推出使用驍龍778G處理器的新一代榮耀50系列手機。

財聯社

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