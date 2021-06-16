美國海軍周一（14日）表示，美軍航空母艦「列根號」（USS Ronald Reagan）戰鬥群已進入南海，是本年度首次在南海執行海上安全任務。根據最新的衞星照片顯示，列根號航母群已經進入南海進行例行性的巡邏，但有網民發現本來在附近演練中國的山東號航母竟在昨（15日）返回海南的三亞母港。

中國智庫SCS_PI在Twitter上指，列根號航母群在周一（14日）已進入南海，昨天（15日）則在中國海南島南方海域巡邏。

有網民在Twitter上發佈，解放軍山東號航母的現況，原本在海南島附近演練的山東號，居然在15日返回海南的三亞母港，但亦有派出054護衞艦尾隨，對列根號航母進行監視。

另外，美國太平洋艦隊則在推特上發佈，美國海軍新造的直昇機登陸突擊艦「美利堅號兩棲突擊艦」（USS America LHA-6）」從12日至14日，與日本海上自衞隊在沖繩附近的菲律賓海一帶進行聯合作戰演練，目的在於提升運輸艦及兩棲登陸艦在日美離島防衛作戰中的配合度，雙方也在演習中實行氣墊登陸艇（LCAC）與「魚鷹」運輸機的跨艦轉移演練。

此次海上自衞隊派出運輸艦「下北號」與美國海軍的兩棲戰備群（ARG）一同演練，兩棲戰備群包括美利堅級兩棲突擊艦「美利堅號」（USS America，LHA-6）、聖安東尼奧級兩棲船塢登陸艦「紐澳良號」（USS New Orleans，LPD-18）以及惠德比島級船塢登陸艦「日耳曼城號」（USS Germantown，LSD-42），沖繩附近的菲律賓海，美軍3艘艦艇都以長崎縣佐世保基地作為據點。

台灣《蘋果新聞網》

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