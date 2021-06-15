台灣昨新增132宗本土確診個案，連續第三日確診病例少於200宗。高雄市政府確認前日指揮中心通報的一宗死亡個案，為高雄首宗死亡個案，死者曾隱瞞自己到台北萬華賭場，令16人染疫、700多人被監察。台灣各地方政府昨按規劃開放長者接種疫苗，台南有一名101歲的人瑞接種。不過，多地大排長龍，指示混亂，排隊時人與人之間沒間隔，只能密集站在一起，有民眾怒斥：「這根本就是群聚嘛！」

台灣昨日是連續第三日確診人數維持在200宗以下，新增132宗本土確診個案，另外通報八宗死亡個案。疫情指揮中心指揮官陳時中指，整體疫情朝較好方向走，但仍不能鬆懈，目前疫情監測會隨時分析了解，不排除任何可能。

高雄死者隱瞞行蹤 16人染疫

高雄昨確認首宗死亡個案，是一名本月初被查出瞞報到過台北萬華，令16名高雄人染疫的60多歲男子，本來他因隱瞞行蹤而被罰的30萬元新台幣（約8.42萬港元），也因事主死亡，不用再開罰。

全台各縣市開始為高齡長者接種阿斯利康疫苗，台南有一名101歲的人瑞，在市政府專車接送下接種疫苗。多地大排長龍，長者需要長時間等候，甚至在台北一處接種場所前有100米的斜坡，令長者走得氣喘吁吁。高雄市昨則為87歲以上老人接種疫苗，市長陳其邁一早赴各接種點視察，在巨蛋接種站發現椅子沒有保持社交距離，當場斥責負責的局長。

台灣蘋果新聞網在台東縣兩個接種場所發現，人一多就很難保持一米安全距離，長者也被迫在戶外苦等超過兩小時。桃園一名91歲的長者前往接種疫苗時，等候過程中突然身體不適昏倒，送院搶救不治，當局仍調查該長者有否染疫及確切死因。另外，有陪同92歲父親往接種疫苗的桃園男子也怒斥：「氣溫36度，老爹92歲了也要排隊，有沒有搞錯？」他又斥現場排隊間隔連20厘米都沒有：「這根本就是群聚嘛！」

郭台銘訂BNT獲批進口

台灣本土生產的疫苗方面，高端疫苗昨公告，已向食品藥物管理署申請緊急使用授權（EUA），食藥署指估計最快7月初才知道高端疫苗經第三方審查的EUA是否通過。鴻海集團創辦人郭台銘旗下永齡基金會計劃訂購500萬劑BioNTech疫苗，陳時中昨表示，當局已經發出疫苗專案進口許可函，有條件同意讓BioNTech疫苗以改附「原廠出貨證明」而非「原廠授權書」的專案方式進口。

台灣前副總統、民進黨元老呂秀蓮昨在fb撰文批評現屆政府，指疫苗「是這場非典型世界大戰的『戰略物資』，世界強國超前研發，其次超前搶購。只有自認為『防疫模範生』的台灣，不但慢條斯理，而且漏洞百出，令國人滿腹狐疑」。台灣蘋果新聞網/中央社