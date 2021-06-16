一向以敢言見稱的北京清華大學政治系前講師吳強，2014年因試圖往香港做有關佔中運動的「田野調查」（Field Study），一度被校方「禁錮」，隨後更遭單方面解聘，導致他無法再擔任教職。直至今年初，清華校方不許他再進入校園，才給他正式的解聘通知。吳強提出勞動仲裁被駁回，昨日入稟北京海淀區法院，控告清華大學未有遵守有關人事合約，要求清華賠償他過去6年的工資及相關福利。

吳強在接受《蘋果》訪問時披露，清華大學是在2015年單方中止他的聘用合約，但一直沒有給他正式的解聘通知。在這6年間，他無法教書，只能從事有關學術研究，但他仍可自由出入清華大學。直至今年初，他被清華大學「趕走」禁止進入校園，校方這時才給他一份正式的解聘通知。

吳強認為，清華大學在處理解聘他的一事上，並未有履行有關人事合約，根本上是對他的政治迫害。今年2月，吳強向有關當局提出勞動仲裁，至本月初被駁回。他昨日入稟海淀區法院，正式控告清華大學，並提出有關賠償要求。

吳強形容，今次官司是將是漫長的「作戰」，他會聘請專打勞動爭議訴訟的律師，為自己爭取公義。

現年51歲的吳強，德國杜伊斯堡-埃森大學（University of Duisburg-Essen）政治學博士，2009年底受聘於清華大學社科院政治系，被指是內地高校中最早一批開設社會運動理論課程的教師。但他亦因此而惹上煩麻，幾乎在每次「田野調查」過程中都會受跟蹤、警告，或直接承受來自校方和系方壓力。

2014年香港爆發佔中運動後，吳強曾試圖到港進行田野調查，但校方出動大批保安把他困在家中，後來又把他困在系內的辦公室。到2015年，校方更單方便將他解聘。

《蘋果》記者

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