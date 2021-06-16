解放軍不斷派出軍機擾台，昨（15日 )共派28架共機進入台西南空域，創下最大規模擾台紀錄。美國五角大樓發言譴責大陸軍事行動破壞台海穩定，資深官員則是強調會持續確保台灣自我防衛能力。國際媒體認為，大陸派出大量軍機擾台，很可能是不滿日前舉行的七大工業國集團（G7）和北大西洋公約組織（NATO）峯會報告提及台海問題。

五角大樓發言人譴責，大陸在台灣附近日漸加強的軍事行動「不單破壞穩定，更增加了誤判的危險性」。據路透社報道，對於是次解放軍派出軍機的數量破紀錄，美國一名資深官員表示為了回應中華人民共和國日益增加的威脅，美國會持續加深和台灣之間的非官方安全合作關係，確保台灣有足夠能力自我防衛。

報道中提及，大陸官方尚未對此事做出任何回應，但該巧是在G7峯會公佈會密切留意台海穩定後，大陸外交部更是對此再度回批「干涉中國內政，損害中國主權」。

而美國之音今日（16日）則是直接以「回應G7和北約聲明，中共出動28架軍機犯台 規模空前」為標題報道，指中共這次的軍事行動發生在G7領袖峰會周日發表聯合聲明以及北約周一發表聯合公報之後，直指共機大規模擾台，是北京對G7和北約提及台海表達不滿。

G7聯合聲明對中共迫害新疆維吾爾人、侵害西藏藏族人民人權、打壓香港民主派人士和對台進行軍事威脅等行為提出了正式譴責。G7在報告中強調維護台灣海峽和平與穩定的重要性。

同時，北約30個成員國周一（14日）峯會結束後發表聯合報告表示，中國對基於規則的國際秩序以及與北約有關的領域構成「系統性挑戰」。

這是1949年為應對蘇聯集團威脅而成立的北約聯盟在其聯合報告中第一次把中國公開視為「系統性挑戰」。北約盟國敦促中國遵守國際承諾，以負責任的方式在國際體系中行動，「包括在太空、網路和海上領域」。

台灣《蘋果新聞網》／美國之音／路透社

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