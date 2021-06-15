【圍堵中國】美國總統拜登上台後，一直將印太地區視為美軍的重點部署目標，以圍堵中國。早前曾被調往中東助美軍撤出阿富汗的美軍航母列根號，日前亦已進入南海進行軍事演習。這是七大工業國集團（G7）峯會公報表示關切南海、台海局勢後，列根號隨即在南海執行任務，同時亦是美軍今年第四次派出航母編隊駛入南海。中方昨批評G7公報污衊中國，暴露出美國等少數國家擴大分歧的用心。

美國海軍昨宣佈，列根號航母戰鬥群在南海進行的軍事演習，包括固定翼和旋翼飛機飛行、海上打擊演習，以及海空單位協調戰術訓練等。同行還包括導彈巡洋艦夏洛號、導彈驅逐艦海爾賽號，美軍強調行動是軍方在印太地區的例行任務，列根號亦在社交平台貼出大黃蜂等戰機在甲板進行升降的演習照片。

中方護衞艦曾在附近監視

據列根號戰鬥群指揮官彭寧頓表示：「南海對於自由貿易至關重要......能與我們的盟友、合作夥伴和隊友一起工作，確保所有國家繼續從自由開放的印太地區獲益，令我感到非常榮幸且高興。」不過有衞星圖片顯示，一艘中方054A型導彈護衞艦昨曾在列根號附近進行監視。

翻查資料發現，自拜登上台以來，美方至今已先後四次派出航母編隊進入南海，今年2月更曾同時派出羅斯福號及尼米茲號組成雙航母編隊，在南海進行聯合軍演。相比去年美軍航母曾六次駛入南海，美軍今年似乎尚有時間超越去年紀錄，亦意味着美軍航母編隊進入南海的活動或將更常態化。中方尚未回應列根號駛入南海一事，不過中方過去已曾多次對美軍的南海任務提出抗議。

英新艦出航 約翰遜向華騷肌

此外，英國新型航母伊利沙伯女王號（HMS Elizabeth）目前亦正駛往印太地區，將與美國、日韓等國共同演練，預計在未來數周駛經南海，澳洲也將派出軍艦加入。伊利沙伯女王號艦長早前曾受訪指，這顯示英國準備好捍衞西方利益，並期望中國能尊重國際規範。英相約翰遜在伊利沙伯女王號出航前更明言，伊利沙伯女王號此行是為了向中國展現國際法的正當性、英國價值觀和軍事能力。

除軍事外，北約周一於布魯塞爾召開峯會後發表聯合聲明，將中國視為「系統性挑戰」。中國駐歐盟使團回應指，北約此舉是對中國和平發展的詆毀、對國際形勢和自身角色的誤判，更是冷戰思維延續和集團政治心理作祟。

對於早前G7峯會公報首提台海局勢，共同社披露日相菅義偉是協助美方說服各國的一大助力。報道指菅義偉負責勸說德國總理默克爾和日美為此議題統一步調，並引述菅義偉事後稱：「（公報關切台海局勢）是理所當然的事情。」中國外交部發言人趙立堅昨則批評G7公報污衊中國，並表示一個國家集團號令天下的時代已經過去，形容：「美國病得不輕，七國集團還是給美國把把脈，開藥方。」

路透社/共同社