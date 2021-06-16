海南省教育廳昨日舉行會議，官員明確要求省內所有中小學生，今年內都要學識游水，其中小學畢業生更要在8月底前學識，小四至初中三年級則要在11月前學會。當局開出「明確目標」，卻被網民稱壓力山大，不但批評課程安排不清楚，安全問題沒交代，更質疑「會不會太激進」，又指「恐水症患者」該如何處理。

海南省教育廳網站講述昨日下午舉行的會議，教育廳黨委專職副書記呂治國不但在會上匯報當地「普及中小學生游泳教育」的進展情況、存在的困難，並且明言「普及游泳教育作為一把手工程」。

呂治國又在會上公佈當局的「明確目標」：小學畢業生要在今年8月底前全部學會游泳，小學四年級至初中三年級則要在今年11月底前全部學會游泳。對於沒有游泳池的13個鄉鎮，呂表明要在今年11月底前建成游泳池並投入使用。

對於如何執行目標，呂治國卻未有具體落實的措施，僅稱「市縣要落實責任及統籌工作任務」，「委托具有資質的第三方機構等有關方面的責任」，對於安全題，他亦僅以「加強對游泳教育培訓過程的安全管理情況、游泳培訓合格考核情況」等簡單帶過。

對於海南一刀切要求學生學會遊泳，引發網民廣泛質疑：「為甚麼呀？就算是考試也會有沒及格的啊，為甚麼要求全部學會呢？」「會議上要求『全部』學會？這個要求會不會太過，太激進了？到時候累的是家長和孩子。」「幸虧生的早，不然恐怕小學都畢業不了！」

安全問題亦是網民關注：「不只是要學會游泳，還有相關的安全意識得加強！千萬不能覺得自己會游泳了就隨便去海邊江邊游泳。」「不要盲目，抽筋危險！」「夏天是溺水高峰期，除了學會游泳，注意安全預防也很重要。」

澎湃新聞／新浪微博

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