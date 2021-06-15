聯合國12位專家學者前日發佈聯合聲明，稱中國少數民族疑被強制摘取器官，中國外交官員批評相關專家基於虛假訊息，對中國進行誣衊，應立即糾正。

疆漢族人口增長遠超維人

聯合國12位專家學者表示，消息指出中國被拘押的少數民族，遭強制性驗血與器官檢查，惟這些檢查非例行公事，讓專家大感震驚的是，檢查結果被登記在一個提供器官移植的資料庫。報道指出，這種疑似強摘器官的行為針對少數民族，專家稱當局通常不會解釋拘捕原因。最常被移走的是、肝、角膜、腎，而中國當局目前尚未提出器官移植來源的完整數據。中國駐日內瓦發言人劉玉印憤怒地回應，中國是法治國家，「那些是假消息，應立即糾正。」並強調：「中方對穆拉利等特別機制專家缺乏基本的思考和判斷能力，居然相信如此拙劣的謊言深感震驚。」

另外，新疆前日公佈最新人口普查數據，顯示10年內增加逾403萬人。其中，漢族增加超過217萬，至1,092萬，佔總人口42.24%。維吾爾族人口增加約162萬至1,162萬人，佔新疆總人口的44.96%。新疆統計局官員表示：「漢族人口成長速度快於少數民族，主要是受外來務工人員大量增加所致。」

美國之音稍早前曾引述人權人士和獨立報告指出，新疆出生率在2017年至2019年間下降近50%，顯示中共存在強制絕育等「種族滅絕」政策，中國政府嚴辭否認。

新華網