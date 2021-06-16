【本報訊】內地個人資料外洩問題嚴重，淘寶出事更非首次。流動應用程式「淘寶全球」2016年被揭會取得權限，讀取用戶電話號碼、通話狀態、通話雙方電話號碼等敏感資料。近日，內地網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦） 亦公開點名批評105款應用程式過度索取及侵害用戶個人資料。

百度地圖擅自下載改密碼

網信辦根據內地「網絡安全法」中的相關規定，檢查出逾百款違規應用程式。其中下載量以億計的抖音和快手，均被發現違反「必要原則」，收集與其提供服務無關的個人資料。此次被通報批評的亦包括一些工具程式，如QQ輸入法、百度地圖，同涉收集不必要個人資料，其中後者更會擅自為用戶下載文件、創建賬戶並修改密碼。

淘寶2016年曾被揭其「淘寶全球」要求「讀取手機狀態及識別碼」的權限。該權限允許存取用戶通話資料，包括通話雙方電話號碼等，程式更會將部份資料，傳回杭州阿里巴巴廣告有限公司。

官方程式亦不安全。名為「北京健康寶」的北京版「安心出行」去年被踢爆外洩大量用戶的照片、核酸檢測資訊、身份證號碼。藝人包括楊冪等的資料，不足數元就可買到。今年3月，公安部推出的「國家反詐中心App」，被投訴過度收集個人資料。程式要求的私隱權限多達29項，甚至可刪除資料及要上傳人臉。