美國擬以國家安全為由，加強對中國電子企業的限制，禁止華為、海康威視在內等5間公司的設備在美國境內使用，包括廣泛用於校園內的監控設備，監管機構聲稱相關產品被用於打壓新疆人權，並有安全疑慮。彭博報道，美國聯邦傳播委員會（FCC）預計17日將表決這項項法令，內容是禁止華為、中興通訊、海能達、杭州海康威視及大華科技等5家中國電訊設備生產商特定的電訊及監控設備在美國銷售。

FCC表示，他們可能會根據禁令撤銷先前給予這些公司產品的核准。此舉將迫使美國的學校及其他客戶更換監控系統，但FCC並未說明撤除相關設備的時限。

報道指，在美國的大學校園及地方政府，廣泛使用了海康威視及大華科技的監控設備。

報道指，FCC、國會及白宮一直極力阻止美國的通訊網絡使用華為及中興的設備。2018年國會投票阻止聯邦機構從上述5家公司購入設備。去年，FCC又將這些公司列為危及國安的供應商名單中。

FCC署理主席、民主黨的羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）上周曾就表決這項禁令發聲明，表示「FCC必須在合法範圍竭盡所能應對國安威脅」。

智庫「美國企業研究所」（AEI）常駐學者史劍道（Derek Scissors）表示，FCC是繼多年來警告勿用華為設備後又一舉措，「所有原本預期能使用好幾年而於近期採購中企設備者，現得面臨更換相關設備，但他們早該料到會有今天」。

華為則發表聲明指出，FCC此舉「既屬誤導且是對各方施加不必要的懲罰」。

海康威視則在電郵中回覆，他們所產設備被視為威脅的說法毫無根據，「強烈反對FCC的舉措」；大華科技也說，他們從來沒有對美國國安構成任何類型威脅，指FCC此舉毫無根據。

美國官員指控，海康威視和大華涉及參與打壓新疆維吾爾人，指新疆有逾100萬維族人被關入再教育營。中國則一直否認有侵犯維族人的人權。

雖然，美國官方極力阻止使用中國電訊企業的設備，但監察視像監視的組織IPVM的主管Conor Healy表示，根據購買紀錄，上述兩家中國公司仍是美國的主要監控設備供應商，今年可能共售出100萬台攝錄機，「仍然非常廣泛地售予州和地方政府，以及校園」。

學校網絡聯會（CoSN）行政總裁Keith Krueger承認，近年學區一直購買相關的監控設備，以防止校園槍擊問題。

行業組織安全行業協會政府關係高級主管Jake Parker表示，海康威視和大華約佔美國監控攝像頭銷售額的五分之一，均躋身前 10 名供應商之列。他批評，FCC以無關技術細節或應用錯誤無關的理由，拒絕向上述公司的授權是「史無前例」。

彭博

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