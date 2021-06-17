國安處今日以涉嫌違反國安法第29條 「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，拘捕2名管理層及3名新聞工作者，隨後500名藍帽子警員及國安處警員再直闖將軍澳工業邨蘋果日報大樓，事件引起中外傳媒關注。知名填詞人林夕今日為台灣《蘋果新聞網》撰文，直言無權者可以有抗暴政的疲勞，沒有麻木躺平的權利，甚至認為「命定的罪，又何須有辭？」

林夕全文：

香港《蘋果日報》已經患上被針對疲勞、被搜查疲勞、被檢控疲勞。作為讀者、作者，無權者唯一的權力，就是可以有抗暴政疲勞，沒有麻木躺平的權利。

這次又出於…..啥大代誌？！不外乎國安法，據香港國安處高級警司公佈：「2019年至今，有數十篇文章的內容，是呼籲外國制裁中國及特區政府，而被捕5人對公司運作相當重要，對文章的內容風格及方針是責無旁貸，不排除再有人被捕。」

於是呢？順帶凍結《壹傳媒》集團旗下3間公司資產，包括《蘋果日報》、《蘋果》印刷及AD INTERNET COMPANY。文字獄株連印刷廠，百多年辛辛苦苦建港，一夜回到明朝東西廠。

發表過呼籲外國制裁中國及特區政府文章？2019年還沒有引進「香港國安法」，立法之前港府聲明無追溯效力，如今又一次證明這政權視承諾如安全套，用完即棄，再一次鄭重向世界顯示，國家主席申令黨員要讓強國成為「可信、可敬、可愛」政權，是戰狼幻想披上羊皮，就有資格進化為靈長類動物。假掰也有個限度好不好？

司馬昭之心，廢人愚人漁人皆見，只有閹人偽人假裝看不見聽不到。凍結資金，拘捕老闆以及編採高層，而凡以「國安法」為由被捕者，一般不准保釋，按往例，等於未審先坐牢，把決策高層都放進監獄，目的？一為癱瘓《蘋果日報》運作、二為誅殺廣告商之心、三為威嚇報館同仁繼續打這份高風險工作之志。

此事不只是香港的事，所謂「可信、可敬、可愛」之強國，一方面要為台灣疫苗盡洪荒之力貢獻，日本給了疫苗，國務院發言人第一時間變怨男妒婦大媽怪叔叔；一方面盡吃奶之力以共機繞台為生活日常。此所謂「非我族類，亡我之心不死」，偏偏有台灣人選擇性忘記福建省瞄準台灣的導彈基地，在「同島一命」關頭，加入「吹風合唱團」，愛台灣「回歸」之心，實在「可信、可敬」，更蹦蹦跳得可愛。

回到香港《蘋果日報》兩個管理層、三個新聞工作者被捕、過百警員搜查事件。若仍然有人懷疑香港言論自由、法治猶存，是誇張之辭，是香港人患上「妄想被迫害症」所致，請看仔細點：警方搜查報館，工作人員全部被趕到外面，不准拍照也不容許見證過程，那，怎麼證明你沒有查贓嫁禍？此乃文明社會匪夷所思舉動，執法者無視公平執法，當「法治」成為整治人民最方便的工具，試問何法治之有。這畫面，有如重播台灣一九七幾、南韓一九八幾年的歷史實錄。

若問回應，百感交集千言萬語無非狗吠火車：「欲加之罪，何患無辭」已成幹話，命定的罪，又何須有辭？

台灣《蘋果新聞網》

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