內地最新疫情：周二（16日）新增19宗確診個案，本土病例有4宗，全在廣東。其餘全15宗屬境外輸入病例，分別為福建、廣東、雲南各3宗、上海2宗、北京、江蘇、湖北和四川各1宗。全國累計確診91,511宗，死亡4,636人。

廣東新增的本土確診個案全在廣州報告，另外深圳有3宗輸入病確診。至於無症狀感染者全國新增24人，全部屬境外輸入個案，其中6宗屬廣東省，包括廣州5宗，深圳亦有1宗。

省疫情指揮部昨晚發通報，指經檢測後發現黃埔區聯和街龍光峰景華庭第10棟、萬科城科景路12號西北牛肉面廣州黃埔店解除封閉封控管理，但仍嚴格落實人員進出查證、掃碼、測溫、佩戴口罩等防控措施。

廣東省預防醫學會官方微信公眾號早前發佈消息說，60萬支重組亞單位COVID-19疫苗已抵達廣東。

該疫苗是由中國科學院微生物研究所和安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司聯合研發的重組COVID-19疫苗（CHO細胞），全程共接種3劑次。

廣東省預防醫學會的文章表示，該疫苗技術原理和已經運用很成熟的B肝CHO細胞疫苗類似。該疫苗是採用基因工程技術，在CHO細胞內表達病原體抗原RBD蛋白，經過純化加入氫氧化鋁佐劑製成的疫苗，生產過程安全，也易量產。

中國國家衞健委發佈的「新冠疫苗接種技術指南（第一版）」指出，重組COVID-19疫苗全程共接種3劑次。相鄰2劑之間的接種間隔建議要達4周或以上。第2劑盡量在接種第1劑次後8周內完成，第3劑盡量在第1劑次後6個月內完成。

中國疾控中心主任高福院士此前表示，從臨床實驗結果來看，2針效果已經很好，仍採用3針是基於這次COVID-19疫苗是一種新疫苗，根據以往其他重組蛋白疫苗使用經驗，3針會更好。

中央社／國家衞健委

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）