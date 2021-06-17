今天（17日）早上約7時30分，《蘋果》大樓再度遭搜查，2名管理層和3名新聞工作者被捕。民進黨對此表示，港府選在七一香港主權移交前夕，再大動作拘捕媒體人士，並套用「勾結境外勢力」等罪名，無非是在七一前再次恫嚇香港人民，但如此舉措也只會讓中共百年黨慶蒙上陰影。身為香港邊城青年和台灣公民陣線發起人江旻諺痛批「根本就是假以國安法來實行戒嚴」，而時代力量立委邱顯智指出，這樣的大動作不外乎是為了殺雞儆猴，製造寒蟬效應，瓦解對政府監督的可能，認為「香港的紅色恐怖是現在進行式」。

繼去年8月後，警方今晨再次搜查《蘋果》大樓，他們進入辦公室內隨便翻查記者桌上的文件及打開櫃桶，並登記出入大樓人士的資料。隨後拘捕壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、蘋果動新聞平台總監張志偉及總編輯羅偉光，

民進黨強調，香港情勢的惡化嚴峻，國際社會應持續關切中共對港人基本權利的侵害。中共從先前施行港版《國安法》、DQ民主派議席、乃至片面修改香港選制，這些行為都已使得一國兩制徹底毀壞。

民進黨表示，國際社會也嚴正關切，並呼籲中共停止對港打壓，尊重《中英聯合聲明》等文件，這顯見中共扼殺香港民主、破壞國際秩序的作為，只會加深國際社會對中國政府的不信任與疑慮。

民進黨重申，民進黨將持續支持香港人民爭取自由民主的權利，繼續照顧和關懷需要協助的香港民眾，同時民進黨也會與國際社會一同，持續密切關注情勢發展。

香港邊城青年和台灣公民陣線發起人江旻諺認為中國或習近平政權將用國安法行動對《蘋果日報》打壓到底。完全沒有要留有餘地的空間。特別是今年是中國建黨百年，明年習近平將第三次連任。

在這敏感的時機，完全壓榨對於香港空間，讓他感覺，因為隨着G7或北約等其他民主國家，對中方態度強硬，他們就拿香港來報復的趨勢。

江指自2020年國安法立法後，對民主派或媒體不停的進行拘捕，而習近平每次的行動都不斷地擴大增加，也因為今年為中國建黨百年，明年習近平三連任，最近局勢將會動盪。

江認為今天再度拘捕《蘋果日報》管理層及新聞工作者，無疑就是呈現某種程度上香港報禁，實質上就是戒嚴，但只是以國安法來實行，因此對香港媒體工作者來說，是無法去輕易面對，或是能得到任何協助。

台立委：香港的紅色恐怖是現在進行式

時代力量立委邱顯智指，疫情期間，極權政府的黑手不會停下來，香港政府會趁民間自顧不暇、難以團結抵抗或上街表達不滿的時候，再次針對香港碩果僅存的少數自由媒體搜索、逮捕，這樣的大動作不外乎是為了殺雞儆猴，製造寒蟬效應，瓦解對政府監督的可能。

他強調，香港的紅色恐怖是現在進行式，除了聲援之外，亦呼籲台灣政府對於可能面對高度危險的香港人，提供更完整政治庇護方案，特別是在疫情或護照沒收等特殊狀況考慮進去，這也是台灣對正在被迫害的香港人，少數能做到的實質幫助。

陳亭妃指看到壹傳媒被搜的畫面，非常心痛，批評中國是邪惡政權，加上《國安法》的惡法，為了各種政治目的，「想搜索就搜索，想抓人就抓人，隨時陷人於罪，毫無法治可言。」認為香港的一國兩制已死，盼國際能加大力道聲援香港，也希望台灣人持續關注、支持港人。

台灣《蘋果新聞網》

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