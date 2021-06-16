【本報訊】北京清華大學政治系前講師吳強（圖）2014年因試圖往香港做有關雨傘運動的實地考察，一度被校方禁錮，隨後更遭單方面解聘，導致他無法再擔任教職。直至今年初，清華校方不許他再進入校園，才給他正式的解聘通知。吳強提出勞動仲裁被駁回，前日再入稟北京海淀區法院，要求清華賠償他過去六年的工資及相關福利。

吳強在接受本報訪問時表示，清華大學2015年單方中止他的聘用合約，但一直沒有給他正式的解聘通知。在這6年間，他無法教書，只能從事有關學術研究，但仍可自由出入清華大學。直至今年初，他被清華大學「趕走」，禁止進入校園，校方至此才發出正式的解聘通知。

傘運嘗試來港遭禁錮

吳強認為，清華大學在解聘一事並未履行人事合約，這是對他的政治迫害。今年2月，吳強向有關當局提出勞動仲裁，至本月初被駁回，他前日入稟海淀區法院，正式控告清華大學。他形容，今次官司是漫長的「作戰」，會聘請專打勞動爭議訴訟的律師。

吳強今年51歲，於德國杜伊斯堡-埃森大學獲得政治學博士，2009年底受聘於清華大學社科院政治系，被指是內地高校中最早一批開設社會運動理論課程的教師。他幾乎在每次「田野調查」過程都會被跟蹤、警告，校方有時會直接施壓。2014年香港爆發雨傘運動，吳強曾嘗試到港實地考察，但校方出動保安把他困在家中及辦公室。