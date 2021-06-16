美國總統拜登提名的國務院亞太助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink，圖）15日出席國會聽證會，他以美國最大地緣政治考驗形容中國，並承諾若提名獲准，將致力在戰略競爭中戰勝中國，並就新疆、香港與西藏問題向北京究責。他又強調美台關係至關重要，會致力履行台灣關係法內義務，協助台灣自我防衞。

致力美中戰略競爭取勝

康達向參議院外交委員會的議員闡述他的想法與立場時,列出6大工作目標，包括重振盟友關係、在美中戰略競爭中取得勝利、降低北韓核武威脅、支持有利全體美國人民的包容性經濟政策、促進民主人權、因應COVID-19與氣候變遷等全球優先事項。康達直指中國是美國「最大地緣政治考驗」，支持美國從一個強而有力的位置與中國打交道，而這要靠與盟友夥伴合作。面對中國壓迫人權自由，康達指出，針對新疆種族滅絕、香港自治與自由遭踐踏、西藏面臨系統性壓迫等，美國會持續向北京當局究責。但康達強調，美方會在符合自身利益時與中國合作，例如氣候變遷、反毒與反核武擴散。對於美台關係，他表示將進一步發展與民主夥伴台灣的強健關係，也會致力履行台灣關係法內義務，協助台灣自我防衞。

此外，日本防衞省已彙整2021年版「防衞白皮書」草案，對中國在台灣周邊軍事活動益加頻繁，首度提及「台灣情勢的穩定，對我國安全保障及國際社會穩定來說很重要」。正式版的防衞白皮書，預計7月彙整完成。

中央社