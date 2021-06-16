阿里巴巴旗下淘寶爆用戶個人資料外洩醜聞，遭盜取的用戶數據，達近12億條之多。河南地方法院一份刑事判決書披露，不法分子利用「網絡爬蟲技術」（web crawler）突破淘寶平台限制，竊取買家賬號、淘寶暱稱、手機號碼等。兩名涉案者干犯侵犯公民個人訊息罪，遭判監禁及罰款。

本月3日商丘市睢陽區人民法院發佈的一份刑事判決書指，淘寶網的安全風險控制職員去年7月發現平台流量異常，揭發有人透過破解定單評價接口，竊取加密數據，淘寶隨即報案。據統計，去年7月6日至13日間，平均每日被盜數據量達500萬條。當地警方同年8月中分別逮捕兩名疑犯。警方搜查逯姓疑犯住所，及黎姓疑犯成立的網絡科技公司，確認二人透過自行開發軟件，竊取11.8億條用戶數據，包括手提電話號碼等。

兩黑客判囚共罰54萬

案情透露，兩名疑犯於網上相識。從事淘寶推廣生意的黎某得知，逯某熟知如何編寫程式獲取用戶資訊，遂成立公司招攬逯編寫程式。其間製作軟件「淘評評」，經淘寶平台接口竊取用戶數據。由此獲得的電話號碼，則用於加微信好友發放推廣資訊，賺取佣金。黎的公司以該方法獲利達34萬元人民幣（下同，約41萬港元）。黎、逯二人均被控「侵犯公民個人訊息罪」，分別被判有期徒刑三年六個月和三年三個月，罰款35萬元（約42萬港元）和10萬元（約12萬港元）。

淘寶回覆本報表示，視數據私隱及安全為重中之重，投入大量資源打擊未經授權的爬蟲行為；強調今次相關爬取訊息未被轉售給第三方，亦沒有用戶因此遭受錢款損失。

未知港用戶是否涉及

方保僑則指，是次事件性質嚴重，反映淘寶系統有漏洞，雖近12億條用戶數據中，部份或屬同一用戶，但外洩數據量龐大仍不容忽視。他又提醒，個人資訊「潑出去就收唔返」，騙徒可據所獲資料行騙，近期不少騙案中，騙徒能精準道出事主電話號碼、姓名、電郵等資料博取信任。

香港個人資料私隱專員公署回覆本報指，正聯絡相關機構了解事件，及受影響人士是否涉及香港用戶。公署提醒，用戶可考慮更換相關平台的賬戶密碼，及啟用雙重認證，以保障個人資料，並對可疑來電、短訊等提高警惕。

《蘋果》記者/紅星新聞