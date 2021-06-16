內地不時有人在路上「碰瓷」，企圖敲詐司機。近日內地傳媒報道深圳一宗餐廳碰瓷的無賴行為。報道指，涉事男子一日內連續到知名連鎖火鍋集團海底撈兩間分店，其間均表示食物內「有蟑螂」，經交涉，男子不僅獲免單，還獲合共1,800元人民幣（下同，約2,200港元）賠償。商家後來起疑並報警，警方發現蟑螂竟是男子預先準備。目前，蔡姓男子因敲詐勒索被龍崗警方行政拘留。

事發於5月17日中午，蔡姓男子到龍崗區坂田街道的海底撈分店用餐，蔡男用餐快將結束時，突然向服務員表示從湯底裏撈出一隻蟑螂。雖然服務員提出免單以作賠償，惟蔡男不接納，反提出索償1,000元（約1,230港元），威脅不妥善處理便會打電話投訴。最終，店長同意賠償1,000元及免單。但男子離開後，服務員覺得不對勁，於是報警。

龍崗警方查看店內閉路電視片段，發現男子用餐時，從左手掉出一隻蟑螂，他馬上用手機遮擋，之後當他倒菜入火鍋時，順勢將蟑螂放入湯內。龍崗警方立即將蔡男拘捕。

蔡男後來向警方表示，他曾在餐飲業任職，如果客人在店裏食物中發現蟲子之類異物，店家一般都會免單賠錢，息事寧人，於是照板煮碗。自己去火鍋店前，在商場樓下的草坪找到一隻死蟑螂，等吃飽後，他就開始按計劃進行。

為了不被發現，蔡男將蟑螂放到湯底內後，煮一段時間才叫服務員進行質問。當日晚上，蔡男在海底撈於龍華的另一分店，以同樣手法敲詐800元（約980港元），兩次共獲利1,800元。目前，蔡男因敲詐勒索被龍崗警方行政拘留。

廣東《南方都市報》

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