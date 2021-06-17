（更新：內容）國安處今日搜查香港《蘋果日報》大樓，並以違反「港版國安法」為由逮捕壹傳媒2名管理層及3名新聞工作者。台灣多個政黨的立委都表示關切，其中，民進黨籍立委羅致政表示，國安法的背後就是「紅色恐怖」，讓香港民眾可能隨時遭到指控；王定宇則認為，只要有不喜歡報道的內容，「報道越真實越不喜歡」，警方就能關押媒體人、搜查總部、扣押資產，還能強制取得新聞材料來源，「是進入一中、同屬一中、一個中國的下場」。

無黨籍立委林昶佐則表示，媒體高層直接被港警帶走，新聞自由、言論自由被逐步掏空，雖然最近北京當局急欲在國際之間翻轉形象，但這些實際的獨裁行為都證明他們的邪惡本質。

民眾黨則表示，此時此刻，都應該站在香港《蘋果日報》之後，為民主發聲。民眾黨指，中共對香港一再壓縮空氣，對台灣一再以軍武示警，尤其日前才宣佈要「廣交朋友」，努力塑造「可信、可愛、可敬」，可說諷刺。

民眾黨指出，2019年香港正在反送中運動的最高潮，6月16日200萬人大遊行，以及2天後香港特首林鄭月娥宣佈撤回條例修正草案。兩年後的香港，卻是風聲鶴唳，言傳口稱「光復香港，時代革命」可能被以「港版國安法」入罪。

民眾黨表示，諷刺的是，半個月前中共總書記習近平在主持中央政治局集體學習時，才宣示中國要在「國際社會廣交朋友」，努力塑造「可信、可愛、可敬」的形象，對外宣傳應展現「謙遜謙和」基調，一反戰狼外交風格；然而，「對香港卻一再壓縮空氣，對台灣則一再以軍武示警」。

民眾黨提到，剛落幕的G7峯會，與會各國共同呼籲，針對新疆和香港問題，中國應尊重人權和基本自由，台灣海峽應保持和平穩定，並鼓勵和平解決兩岸議題。長期以來，歐洲主要國家高度尊重中方「一個中國」原則，如今卻罕見地配合美國基調，這顯示美國正逐步重拾國際政治主導權，而中國之前的戰狼外交，不但沒有獲得歐洲國家的敬畏，反而激起警醒之心。

民眾黨強調，一個國家是否「可信、可愛、可敬」，絕不是改變大外宣的策略即可，如何處理香港問題，如何對待台灣，也將影響世界如何看待中國。

台灣《蘋果新聞網》

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