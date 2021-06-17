解放軍周二（15日）破紀錄派出28架次軍機進入台灣西南防空識別區，今日又有新動作，居然派出阿爺級古董戰機殲-7首次飛入上述區域。有軍事專家分析，大陸此舉是要測試受到電磁波干擾下，新舊機種的指揮戰管是否順暢。

台灣國防部今晚在官網公佈，指今日解放軍共派7架軍機，分別是1架運-8遠程干擾機、2架殲-16、4架殲-7戰機，飛入台灣西南防空識別區，但未逾越台灣海峽中線，遭台軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空導彈追蹤監控。

這是15日派出28架次戰鬥機、轟炸機、反潛機及預警機等，進入南部防空識別區後，這個月第二次以多機型、多架次的方式進入台灣防空識別區。

值得注意的是，共軍的殲-7戰機是首次進入台灣防空識別區。殲-7是仿自前蘇聯米格-21的輕型戰機，於1966年首飛，1967年於解放軍服役，現已停產，只餘部份後期型號殲-7G執行國土防空或對地攻擊任務。其最大特徵是發動機由機首進氣。

熟悉中共軍事的中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑分析，殲-7為老舊機種，對台威脅不大，而殲-16與殲-7新舊機種的搭配，應是另有目的。

林穎佑解釋，由於運-8遠程干擾機也有現身，推測是測試在有干擾的情況下，新舊機種的連線是否會出現問題，並驗證其戰管能力。

林穎佑表示，近期大陸的運輸機編隊飛往南海，加上在台海周邊許多的飛行行動，都是在實踐「空天一體，攻防兼備」的戰略目標，並有可能利用北斗三型衞星定位，來實驗多機種、新舊機種的編隊飛行。

台灣國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲分析，殲-7外型設計屬較老舊的氣動力學，跟共軍既有新機種的外型、電子裝備均有差異，加上以4架編隊的方式飛行，看起來並無實質的攻擊與威脅力，因此反推運-8遠干機及殲-16的出現，是在進行電磁對抗的演練與偵測。

蘇紫雲指出，殲-7的原型機為米格21，差不多與國軍的F-5同時期，而中共在內陸，例如新疆等地擁有大型空戰操演場地，但由於新疆一帶的大氣條件乾燥、氣候變因較少，因此這次共軍將訓練場域移往海上，藉此模擬海洋氣候中濕度、雲層的變因，並進行數據的模擬與調教。

中央社

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