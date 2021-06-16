【以老帶新】神舟十二號預料於今早升空，與中國太空站的天和核心艙對接。三名太空人聶海勝、劉伯明和湯洪波將進駐核心艙約三個月，協助完善艙內外的設施，時間之長為中方歷次載人航天任務之最，其間將有兩次出艙活動和艙外作業。他們亦成為中國太空站首批「住客」，這也是中國事隔五年再作載人航天任務。

神舟十二號將於今早9時22分在酒泉衞星發射中心升空，這次任務的太空人陣容是一個「以老帶新」的組合。擔任指令長的太空人聶海勝（56歲）過去曾參加過神六、神十航天任務；劉伯明（54歲）則參加過神七航天任務；湯洪波（45歲）則為首次飛行。按計劃，神舟十二號進入軌道後，將在六小時內與天和核心艙對接，形成組合體，三人並進入核心艙開始作業。

兩出艙太空作業

據中國載人航天工程辦公室季啟明介紹，這次太空人主要有四大任務，分別是展開核心艙的日常管理工作、兩次出艙活動及艙外作業、太空科學實驗和技術試驗，以及自身健康管理。他指出，建設和營運太空站是衡量一個國家經濟、科技和綜合國力的重要標誌。

聶海勝昨在記者會上指，雖然這次任務艱巨，但很榮幸自己能夠開跑太空站建造的第一棒。過去亦曾在神七任務協助出艙太空漫步的劉伯明指，今次的出艙任務時間比神七大幅增加，並需多次出艙。至於「新手」湯洪波亦承認有壓力，但有信心完成任務。

這次與神舟十二號對接的天和核心艙，其實才於今年4月29日升空。當時搭載核心艙的長征五號B火箭殘骸卻因着陸點不明確，一度引發國際社會憂慮。美國太空總署曾批評，中方在處理太空殘骸方面沒達到負責任的標準，中方則表示外媒「過度渲染製造恐慌」，殘骸最終於5月9日在馬爾代夫附近海域墜落，距最近有人居住島嶼僅約42公里。

今明兩年共作11次任務

根據當局的太空站建造規劃，中國今明兩年共進行11次飛行任務，目前尚餘兩次太空站艙段發射，三次貨運飛船補給及三次載人飛船發射。當中的載人任務，每次將有三名太空人升空，料明年可在軌建成中國「天宮」太空站及站內的國家太空實驗室，實現中國載人航天工程「三步走」發展戰略的「第三步」。

目前在太空唯一運作的國際太空站，合作國家包括美國、俄羅斯、日本、加拿大和歐洲太空總署。中方過去曾表態希望參與建設，卻被美方拒絕，中國因而有獨力建設太空站的計劃。由於目前運行的國際太空站最快或於2024年退役，到時中方的「天宮」太空站恐成全球唯一的太空站。

新華社/澎湃新聞網