北京的國家核安全局負責人日前承認，廣東台山電站一號機組的迴路放射性水平增高，並指是與燃料棒破損有關，聲言是「常見現象」。台灣行政院長蘇貞昌今日在行政院會議上，特別關注事件對台灣的影響，並指示原能會、農委會等關切事件，防止影響台灣的人民、產業安全。

蘇貞昌今早在會議上表示，廣東的核電廠出現事故，已經喧騰國際，而「台灣就在旁邊，比上次日本那個（指福島核災）還要近」。他在會上要求原能會、農委會用一樣的標準緊盯、積極匯整各方資料，包括水的流向怎樣、會否對台灣的水、漁民、漁產造成影響等問題，並以保護台灣、台灣民眾與產業為最高準則進行察。

蘇貞昌較後時間在FB上指出，63個即時環境輻射監測站已加強監控，並且政府會不時檢討，在顧好防疫的同時，更要迅速行動，守住台灣的安全。

農委會漁業署則表示，為避免沿近海域受到污染影響漁船作業及漁產食用安全，已與原能會密切監控沿近海域，並對澎湖、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄、屏東等7縣市，採集充足樣本數之洄游性或底棲魚種送驗，另外，水試所在近期內亦會採集台灣周邊海域62個測站水樣，送原能會檢測海水輻射值，預計樣本送達後2到3天內結果就會出爐，屆時資料在漁業署網站公佈。

美國有線電視新聞網絡（CNN）早前報道，共同營運台山核電廠的法資核反應堆公司法馬通（Framatome）向外警告稱「放射性威脅迫在眉睫」，並且在一星期內兩次向美國尋求協助。

北京方面除派出國家核安全局負責人否認、直斥CNN報道錯誤，外交部發言人亦聲稱核電站沒有異常。

台灣原能會輻射防護處處長劉文熙日前受訪時表示，台山核電廠在一星期內的風向都不會吹向台灣，而是吹往福建，外釋的放射性物質會朝向該核電廠東北偏北方向擴散，影響區域以廣東省為主，不太會影響台灣地區。

台灣《蘋果新聞網》／Facebook

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）