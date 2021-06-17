法國近日放寬已接種疫苗的外國旅客入境限制，但中國國產疫苗未獲認可。中國駐法國大使館隨即擺出「戰狼」姿態，聲稱將對法國採取「對等制裁」，並透過國內媒體塑造輿論風向。

法國當局宣布已接種疫苗者可不提供來法「緊迫理由」入境，惟僅認可輝瑞（BNT）、阿斯特利康（AZ）、強生（J&J）和莫德納（Moderna）疫苗，中國國產國藥與科興疫苗則不在認可範圍內。

此外，法國政府根據疫情嚴重程度，將全球分為綠色、橙色、紅色3個區域，中國屬於橙色區域。

而自6月9日起，來法者無論是否已接種疫苗，均需在登機時提供72小時內核酸陰性證明，或48小時內抗原檢測陰性證明，入境時還將隨機對乘客進行抗原檢測。

至於未接種疫苗者，則必須至法國內政部網站填寫來法的「緊迫理由」，入境後必須自主隔離7天。

自由亞洲電台致電中國駐法大使館，工作人員聲稱，此乃歐盟的整體規定，中國政府將一如既往地實施「對等制裁」，即法國人入境中國時，中方也不承認他們接種的非中國疫苗。

中國駐法大使館官方的社群媒體指責摘法國不承認中國疫苗，且將中國劃歸疫情橙色區域，實為「明顯的政治操弄」。

中國科興和國藥疫苗迄今仍未獲歐盟藥品管理局（EMA）核准使用，但希臘、匈牙利等部分歐盟成員國，已自行承認中國疫苗。

自由亞洲電台/自由時報

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