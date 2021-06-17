近日再有28架解放軍軍機單日侵擾台灣海域，令台海局勢再次升溫。台灣國防部今日（17日）發佈，台美已簽署完成「遠程精準火力打擊系統」及「導彈乙批」，總值達486.9億元新台幣（下同，約136億港元），軍售當中包括64枚射程達300公里的陸軍戰術導彈（ATACMS），在台灣本島部署即可攻擊大陸福建、浙江等地的解放軍攻台武力。軍事專家黃東向《蘋果》表示，「海馬士」系統露活性大，可加強台灣軍隊的防禦能力，而今次軍售亦顯示美台在軍事合作上越來越密切。

根據台灣國防部今天公告最新指出，台灣駐美軍事代表團已與美國在台協會簽署兩項軍購案合約，一是向美採購的「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統及ATACMS，金額為96.2億元（約26.9億港元），合約在今年6月1日起生效，預計在2027年底前完成。

另一項合約為海軍司令部所屬的「導彈乙批」，未有具體說明是哪一款導彈，惟金額達到390.7億元（約109.3億港元），此標案是在5月19日開始生效，預計執行到2028年底成。

根據美國政府在去年10月21日所宣佈售台的「海馬士」系統，包括11輛發射車輛、7輛悍馬車、64枚ATACMS戰術導彈、54枚練習火箭，以及機槍、重機槍、中型戰術輪車等。

黃東向本報指出，「海馬士」系統已在美軍使用多年，近年獲太平洋的美軍和海軍陸戰隊重用，皆因該武器機動性強，可由運輸機運載，「打完人即刻撤，彈性好大」，而台灣的公路網絡發達，亦有助「海馬士」系統發揮威力，加提升台灣軍隊防禦大陸進攻的能力，「先射導彈消滅咗你一堆船，（解放軍）差不多埋岸才發射箭炮。」

黃東也指出，今次美國對台售武顯示美台軍事合作越來越密切，以前不會對台出售的武器也陸續開放，「差在台灣有冇錢買咁多」，但同時強調台灣即使軍備加強，仍然是以防禦為主，不會主動挑起戰爭。

《蘋果》記者／台灣《蘋果新聞網》

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