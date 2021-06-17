警方國安處今早出動逾500警力，再次搜查蘋果日報並拘捕2名管理層及3名新聞工作者。內地傳媒一直只是以引述港媒方式報道，新華社、央視等未有報道。《人民日報》晚上在其手機app發表題為「『毒蘋果』，毒就毒在披著媒體外衣禍國亂港」的評論文章，提出對於警方今日的行動，對於飽受毒害的香港社會來說，這是非常振奮的好消息。

文章指，「對『毒蘋果』，香港人民早已痛恨至極。特別是『修例風波』期間，從惡意造謠的『太子站打死人』事件，到無中生有的『新屋嶺性侵』風波，《蘋果日報》和其體系內的吹鼓手炮製大量假新聞抹黑特區政府以及警隊，肆意煽暴，妄圖搞亂香港」。文章認為，「哪裏有虛假新聞散播仇恨，哪裏有扭曲事實撕裂社會，哪裏就有《蘋果日報》的鬼影。對於《蘋果日報》長年累月的「播毒」行為，絕大多數香港市民已忍無可忍」。

文章又聲稱，「『毒蘋果』之『毒』」，「在於其一言一行，深深刻上反中亂港、賣港求榮的印記。長期與境外反華勢力深度勾結，鼓吹『違法達義』歪理，為反中亂港團體充當『保護傘』和『中轉站』……這些行為在任何主權國家都是公然觸碰法律紅線之舉」。

文章又聲言《蘋果日報》「明目張膽呼籲外國製裁中國和香港地區，為一些國家或境外機構損害香港權益提供『彈藥』。即便在香港國安法實施後，仍肆無忌憚挑戰國家安全、破壞香港整體利益」。並且「打着『新聞自由』的旗號，披着媒體外衣行禍國亂港之事。

半官方中新社今日亦發表評論文章，除了再闡釋「新聞自由絕不是從事違法行為的『擋箭牌』」的觀點外，還指出「香港傳媒機構的自由度甚至比美國、英國等國的還要高，但也因此帶來監管上的困難」。香港特區政府「要有所監管，傳媒機構也要有底線意識，要遵守法律和行業規則」。

文章聲言，「隨着有關部門對該案調查逐步深入，以及案件事實披露，將有助於香港傳媒界增進對新聞自由邊界的認識」。

《人民日報》／中新社

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