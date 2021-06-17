北京清華大學計算機系知識工程實驗室，近日出現一名與別不同的新生，中國首個原創虛擬學生「華智冰」，是一個數碼虛擬人。

內地媒報道，北京清華計算機系日前舉行全國首個原創虛擬學生「華智冰」成果發佈會，同時正式宣佈「華智冰」入讀該校計算機系。華智冰被指擁有持續的學習能力，不斷「學習」數據中隱含的模式，包括文本、視覺、圖像、影片等，像人類能夠不斷從身邊經歷的事中來學習行為模式一樣。

北京清華大學更已為她辦理學生證和開設郵箱，更開了微博賬號。計算機系副主任唐杰教授指，華智冰目前還是小學生。校方將其定義為一名大學本科生，是因為她非常聰明，而且在快速成長。華智冰可以作詩，寫短文章，做音樂。

康杰指，華智冰已經會四種舞姿，可以根據音樂的急緩調整動作，可以根據某個字作詩，也可以根據某幾個關鍵詞創作一幅畫，甚至可以寫一些短的文章了。

對於華智冰的目標，唐杰表示一年內希望其能「泛讀」天下書，把現有的所有數據都讀進去，學習足夠多的語料；第二年希望華智冰從數據中挖出一些隱含模式，把一些深層的知識學下來；第三年希望她能夠像人一樣創新、產生新的知識。遠期目標是希望華智冰具有認知能力，像人一樣思考，甚至在很多任務上超越圖靈測試，獲得通用機器學習的認知能力。

作為中國首個原創虛擬學生，華智冰自周二（15日）開始，將在清華開始學習和研究生涯，其已經在清華大學計算機系知識工程實驗室內擁有了自己的座位和人名牌。

自從官方宣佈華智冰正式入讀清華大學後，「華智冰」被人搶注商標，當中包括國際分類涉10類醫療器械、38類通訊服務等。

澎湃新聞網／IT之家

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