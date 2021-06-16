「神舟十二號」的三名太空人此行將進駐天和核心艙約3個月，外界亦關注起艙內太空人的起居生活空間。隨着天舟二號貨運飛船上月底已成功與核心艙對接並進行補給，核心艙將能夠為太空人提供三間獨立房間及一個衞生間，同時提供多達120種特製的航天食品，當中更包括魚香肉絲、宮保雞丁等四川菜式。

設私人語音頻道聯絡家人

當中，獨立房間除可確保太空人睡覺時不受干擾外，並實現了太空人可從「站睡」到「躺睡」的變革，艙內亦設有「移動WiFi」，同時為太空人各預留一條私人語音頻道與家人聯絡。除上述設施外，核心艙的就餐區域亦配置了食品加熱、冷藏、飲水設備以等；鍛煉區則設有跑步機、健身單車等健身設備供太空人鍛煉。艙內同時亦設置再生式生命保障系統，包括電解製氧、冷凝水收集與處理、尿液處理、二氧化碳去除，以及微量有害氣體去除等系統，保障太空人可長期駐留。

此外，天和核心艙為中國太空站的主控艙段，其軸向長度達16.6米，比五層樓還高，內部空間至少有50立方米，比國際太空站任何單一艙段都要大，被指為太空中的「豪宅」。核心艙具備長期自主飛行能力，能夠支持太空人長期駐留及展開航天醫學和太空科學實驗，亦可支持實驗艙、載人飛船、貨運飛船等對接和在軌組裝。

新華社