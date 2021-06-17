逾百名國安處警員今早再度大舉搜查《蘋果》大樓，並以涉嫌違反國安法第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」拘捕2名管理層及3名聞新聞工作者，事件引起中外傳媒關注，因港府擬修訂《逃犯條例》而移居台灣的銅鑼灣書店老闆林榮基對此表示不意外。他指出，北京當局不允許有自由思想、自由言論，對於傳媒的控制勢在必行，「共產黨嘛，全部的都是國家的，現在看起來，他們已經開始動手了。」

林榮基表示，現在的香港已經不是過去的香港，是「中國大陸的香港」，北京當局對於香港的出版、網站、電視、報館等傳媒一定會加以控制、規範，例如出版會給書號，出版的也都是公家內容，「怎麼可能全國都歸中國控制的時候，還讓你去搞報紙？就是看何時動手而已。」

林榮基認為，去年港府以違反國安法中「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」為由，搜查香港《蘋果日報》、查資料、把黎智英關起來，今天又是以同樣法條拘捕其他高層，「國安法放在香港就等於是身在大陸一樣，香港人想根據法律去爭取人權自由，但法律裏根本就沒有保障人權自由。」

林榮基指出，因為《蘋果日報》具有代表性，《蘋果》代表香港人希望民主、有投票權而發聲，北京或香港政府箝制《蘋果日報》一點也不意外，但就現狀而言，言論管控不只是針對《蘋果》，就連教科書都被控制，出現愛國教育文，「雖然控制教育和傳媒，兩者分開來做，但香港的情況整體，就是已經沒有言論自由，也不允許言論自由。」

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）