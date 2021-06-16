深夜回家，竟發現月租車位被人霸佔，打電話要求對方將車開走，對方卻懶理，還讓他自己將車撞開！北京居民商先生日前就遇到這令人氣結的狀況，並在盛怒下開車連續4次撞上停在他月租車位上的私家車。結果，原本是受害者的他，被警方刑事拘留。商先生的遭遇引起廣大網民的共鳴，不少人認為他的行為過於衝動，「但理解他的心情。垃圾人佔別人車位還無所謂的態度」；對於刑拘一事，也有人感慨：「這個社會就是在縱容惡人。」有網民則指出，物業管理方須負責。

北京電視台法制節目《法治進行時》日前報道這宗佔用車位事件，並訪問了涉事的兩位車主。被指佔用他人車位的白色大眾轎車車主吳先生指，本月2日早上6時多，他前來取車準備上班，卻見座駕被人撞毀，保安還遞了張紙條給他，上面寫着因避狗不小心撞到他的車，已報警處理，並留了保險公司電話讓他跟進理賠事宜。

不過，吳先生認為車身的損毀程度不像是因避狗而撞的，便到物業管理處翻查閉路電視，發現當日凌晨，一輛紅色東風日產汽車接連撞擊他的車4次，致右邊兩扇車門凹損。吳先生隨後將車送到修車店定損，維修費超過2.3萬元人民幣。

吳先生指，他不認識撞他車的人，但當日凌晨零時，他正睡得迷糊之際，確實接到一通陌生人的電話，指他佔了別人的月租車位，要求他將車開走。因當時已夜深，吳先生沒有理會，就將電話掛斷。

商先生指，當日凌晨零時30分左右，他駕車返回朝陽區綠林苑小區停車場時，發現自己的月租車位上赫然停着一輛車。他於是根據車上的電話，致電車主吳先生，要求他前來將車開走，但對方不僅拒絕，還態度蠻橫，讓他自己將車撞開。之後商先生再找物業管理聯絡吳先生，對方也不接電話。一怒之下，商先生便真的開車接連撞向吳先生的車。

此次糾紛，源於商先生認為吳先生佔用他的月租車位，但吳先生對月租車位一說並不認同。原來，這個屋苑停車場原本確實提供了月租車位，但半個月前，物業管理方突然宣佈取消，以往業主放在所租車位上的地鎖或錐桶（雪糕筒）等標識物也被清理乾淨。屋苑保安也證實，物業管理方的確宣佈過要取消月租車位，但引發業主不滿，目前老業主仍把車停在原車位上。

吳先生認為，既然物業管理方已取消月租車位，他就可以隨便停車，不存在佔用，不開走車也合情合理。商先生則說，這個車位是他花錢租來，且還在租賃期內。他認為物業管理方單方面宣佈取消月租車位屬違約行為，不具備法律效力。

事發後，兩人曾透過電話溝通，但因有分歧，最終不歡而散。有律師指，佔用車位引發的糾紛時有發生，但車主之間應該相互理解，維護自己的權益應該採取合法手段。

昨日，北京市公安局朝陽分局在微信公眾號就事件作出通報，指已依法將41歲的商先生予以刑事拘留，案件正在進一步處理中。

網民反應：

ACDC999：日產車主衝動了，但理解他的心情。垃圾人佔別人車位還無所謂的態度。

D大人V587：佔人車位還有理了，雖然撞車不對但是解氣。

夢幻的人生感悟：是我，我也撞，但是不是用我的車，我願意陪（賠）錢，專治這種人。

風輕揚Chris：這吳先生到底要不要臉？要臉得（的）不會幹這事說這話，不要臉的你躲樹下幹嘛呢？由此可見腦子不好。

Chris我的寶貝鴨：所以到底能不能有法律治治這種堵人車，佔人車位的沒素質司機。

d3epcolor：這個社會就是在縱容惡人。

阿狗噠阿普拉：現在耍無賴的都是天使，只要暴力都是魔鬼。

Gdxbuhb：國家的態度確實是估計道德崩壞！講理的都吃虧，缺德的都獲益。

寳娜：佔車位的沒素質，被佔了要冷靜，遇到惡心人要冷處理，不然惹一身騷。

老北京直隸人：根源在物業，就是想提高車位的利用率，增加停車費用的收入，製造了業主之間的鬥爭……

陳SA圍觀專用號：支持物業全責。

北京電視台／新浪微博

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）