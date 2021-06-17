13年前在汶川大地震被埋36天後獲救的「豬堅強」昨晚逝世，終年14歲，相當於人類的百歲高壽，原本負責照料豬堅強的建川博物館文宣部工作人員表示，目前尚未決定是否將豬堅強的遺體製作成標本。

建川博物館在今日（17日）公佈豬堅強去世的消息，其工作人員表示，博物館的工作人員昨晚近11時發現豬堅強去世，但確切死亡時間不清楚。

工作人員又指，以前館方曾考慮過將豬堅強的遺體製成標本，惟有遊客、網友不贊同此做法，目前尚未決定如何處理豬堅強後事，但豬堅強的飼養場所會保留，該場所一直目前在放映豬堅強的錄像，講述牠的一生。

豬堅強原是成都彭州市龍門山鎮團山村村民飼養的母豬，2008年汶川地震時被埋瓦礫下，靠吃木炭和水維持生命，36天後始獲救。被埋期間，其體重從原來的150公斤減到僅50公斤。當時有許多市民、網民呼籲，不要將其宰殺，並取名「豬堅強」。2008年6月，成都市大邑縣安仁鎮建川博物館館長樊建川以1.38萬元人民幣（約1.7萬港元）將牠買下。建川博物館館長樊建川認為豬堅強備受關注，是因為牠代表一種「大難不死，必有後福」的意義。

建川博物館上月在官方微博發佈豬堅強已處於彌留狀態，無法站起來，必須依靠人類拉扶才能站立，「牠可能即將走完整個生命旅程」。

澎湃新聞

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