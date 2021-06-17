台灣疫苗接種範圍擴大，近日卻傳出不少長者在接種後死亡。現今已累計超過11宗，引發民眾擔憂。衞福部長陳時中今日（17日）表示，接種疫苗是「利大於弊」，還是建議接種。有專家認為，現時數據沒有顯示「發現危險訊號」。

各地陸續傳出長者接種疫苗後死亡的事故，目前據報，所知已有12位，不少長者猶如驚弓之鳥，十分擔心。

陳時中表示，這些事故，當中有各種可能性，不能排除有關聯，但仍要到救濟專家委員會討論。他指整體而言，就國外資料來看，也有一定死亡數，不過仍是利大於弊，還是建議要接種，「應該是利大於弊啦！」

台大兒童醫院感染柯李秉穎醫生在接受電台訪問時，以現在每天有7、8萬個長輩接種，以2020年的平均死亡率來看，他指「可預期7、8萬個長輩中，一天會有14人過世，但以昨日（16日）死亡人數11、12位來說，並沒有超過預期值。」李秉穎表示從背景值對照資料中，沒有發現危險訊號。

此外界關注「老人打疫苗」是否會因長輩身體虛弱，而承受不住？李秉穎則提醒「所以更要想，他們更禁不起新冠病毒。」

他表示，長者因免疫系統老化，抗體生成較弱。但也因為這個原因，長輩對於接種疫苗的不良反應反而更少，更不用擔心老人受不了這些疫苗的副作用。

台灣《蘋果新聞網》

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