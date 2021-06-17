美國總統拜登出訪歐洲，分別與G7（七大工業國集團）、歐盟、北約發表聯合公報，關注台海局勢穩定。中國即於周二（15日）破紀錄派28架次軍機進入台灣西南防空識別區示威。同日，美國防長在一個有中國防長參與的視像國際會議上批評，中國在南海有些行為違法，並在昨日（16日）派出多架軍機到台海南端、東海及黃海偵察。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）前日以視像形式參加東盟防長擴大會議，是拜登上台以來，美國首次與中國國防部長魏鳳和出現在同一公開活動上。

五角大樓在一份聲明中表示，奧斯汀在會上闡述美國政府對印太地區的願景，強調盟友與夥伴應對安全挑戰的重要性。聲明說，奧斯汀還突別提到中國在南海的違法行為，並敦促緬甸軍方改變路線。

日本防衞省亦在會後的一份聲明中指出，防衞大臣岸信夫在會議上強調中國的《海警法》絕不能用來損害其他有關國家的合法利益。

菲律賓國防部在聲明中表示，一些與會國防長表達了對中國《海警法》在南海應用的憂慮，並強調航行自由和早日完成南海行為準則的重要性。

中國國防部在16日發佈的新聞稿則表示，魏鳳和在東盟防長擴大會議中表明，中國「堅定不移做世界和平的建設者和國際秩序的維護者」，但中國的國家利益「必須得到充份尊重和維護」。他又聲稱：「在涉台、涉疆、涉港、南海等問題上，中方捍衞國家核心利益的決心意志堅定不移。」

東盟防長擴大會議的非東盟成員國包括澳洲、印度、日本、新西蘭、韓國、俄羅斯、美國和中國。

另外，北京大學「南海戰略態勢感知計劃（SCS）」發佈消息，指美軍昨日派出1架E-3B空中預警機丶2架RC-135偵察機及2架MQ-4C無人機分別飛進台海南端丶東海及黃海海空域，對中國進行抵追偵察，監控中國的軍事動態。

美國國防部發言人索普爾（John Supple）針對中國在周二破紀錄派出28架次軍機，到台灣西南防空識別區，指包括台海在內的印太地區和平、安全與穩定是美國的持久利益，中國在台海附近不斷增加的軍事活動，正在破壞穩定並增加誤判風險。

台灣方面，陸軍澎湖防衞指揮部昨進行「鎮疆操演」實彈射擊，驗證部隊訓練成效，包括M60A3主戰坦克、155毫米榴彈炮及120毫米迫擊炮等裝備進行實彈發射，模擬反登陸作戰。

美國之音／Twitter／台灣《自由時報》

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