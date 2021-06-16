中美交惡，直接影響一眾歐洲與中國的關係。美德一項聯合研究發現，去年中國對歐洲的直接投資大幅下降45%，是近10年以來新低，對英國投資更暴跌77%研究人員警告，隨着中歐關係惡化，對歐投資或進一步下降。

研究由榮鼎集團（Rhodium Group）和德國智庫墨卡托中國研究中心（Merics）聯合進行，顯示中國對歐洲的直接投資自2016年以來不斷減少。去年，中國對歐盟和英國的直接投資總額只有65億歐元（約610億港元），按年減少45%。研究同時提到，今年首季中國對歐投資仍在下降，料這趨勢今年將持續。

研究指出，德國、法國、英國仍然是中國在歐洲最主要的投資目標，當中以德國居首，中國投資額大減的英國則保住第三。不過，中國在環保領域的投資則增加至13億（約122億港元），為2016年以來的新高。

澳紐民眾對中國觀感負面

歐洲議會上月叫停歷時七年的中歐投資協定談判，研究提到法國、意大利以至東歐的波蘭和匈牙利等歐盟國家，均收緊外國直接投資的監管，導致多項中資收購告吹，加上疫情影響及中國收緊資金外流，拖累對歐投資水平，惟歐洲仍是具吸引力的投資地方。

此外，悉尼科技大學澳中關係研究院周三發表最新研究結果，顯示多達76%表明不信任中國，80%受訪者認為澳洲的經濟過度依賴中國，逾六成受訪者同意澳洲政府對北京採取更強硬的政策。新西蘭亞洲基金會周三也發表年度調查，顯示35%新西蘭人如今把中國視為威脅，按年大增13個百分點，首次超越視中國為朋友的人數。

Merics / 新西蘭Stuff網站