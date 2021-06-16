內地家電巨頭格力電器董事長董明珠三年前揚言：「格力會給八萬員工提供二房一廳的房子，只要你幹到退休，房價再高都跟你沒關係。」三年後她「找數」兌現承諾，3,000多個單位即將入伙送給員工。不過，目前未知是否類似員工宿舍的做法，要簽約做到退休，才會把單位「送」給員工。

「董明珠自媒體」微信公眾號周二（15日）發文稱：「給員工分房，給員工漲薪，不是以此讓他留下來，是因為他為企業做出了貢獻，應該給他回報。」媒體亦發佈了一條約45秒短片，顯示「格力明珠廣場第一期」即將落成，影片所見到最少有十幢住宅建築，另有一個大商場及一個約三層的建築。影片顯示的單位面積不小，目測最少500呎，兩房一廳。

表現優秀者優先

董明珠2018年承諾為員工提供單位，她稱隨着格力電器的建設，每人都擁有一套房：「格力會給八萬員工提供二房一廳的房子，只要你幹到退休，房價再高都跟你沒關係。」2019年董明珠進一步稱：「格力的員工在結婚的時候，可以得到一套房，只要他終身在格力工作，這套房就是他的。」

近日自稱在格力做了五年的員工抱怨未分到單位，當時董明珠稱：「格力分房的目標從未改變，我們的夢想就是要讓每一位員工都能擁有一套房，今年我們有3,700套，第一批優先分給我們優秀的員工，但是不優秀的也會給，只是要慢慢等，只要你足夠優秀，就能優先。」

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