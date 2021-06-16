台灣在本月14日起逐步向民眾施打由日本捐贈的124萬劑阿斯利康（AZ）疫苗，其中75歲以上長者接種最多，但近兩日傳出11名長者接種疫苗後猝死，其中不少屬於即日死亡個案，其中新竹縣一名97歲女性接種疫苗三小時後死亡。據目前資料，大部份死者都有長期病患史，台灣將調查所有接種後的死亡事故，未知與疫苗接種是否有關。

台灣的AZ疫苗依次序安排給七類人施打，包括第一類醫護人員、第六類的75歲長者（含65歲以上具原住民身份者）等，疫苗未來目標是供應46.7萬名院友及150萬名台灣長者接種。各縣市安排疫苗情況不同，最早在本月14日施打，大部份縣市都率先安排85歲以上長者及入住安老院舍長者接種。

據台灣衞福局截止昨天下午1時30分的數字，合共9.7萬名75歲以上長者、三萬名安老院舍院友接種第一劑AZ疫苗。不過，台灣近兩日合共有11名長者接種疫苗後死亡，年齡介乎60歲至97歲。60歲個案位於台中，他有腎臟癌及糖尿病，住在安老院舍，前日打疫苗，昨死亡。有四名長者在接種當日死亡，分別位於新北、台中、台北及新竹縣。在新竹縣的死亡案例，該名97歲老婦上午9時許接種疫苗，一小時後回家稱肚子不舒服，上午11時50分昏迷，家屬在12時20分報案，但救護人員到場後，家屬則決定不電擊急救。

台中衞生局表示，為釐清死亡原因與疫苗相關性，會協助家屬提出預防接種受害救濟申請，交台灣衞福部審議，如確定因預防接種致死，最高將可給600萬新台幣（約168萬港元）救濟金。此外台昨新增167宗本土個案，連續四天跌破200宗；另有18人死亡，包括愛國同心會會長周慶峻，終年77歲。新黨發言人陳麗玲痛斥「政府殺人！」周慶峻本名周慶鑽，原籍中國，2018年台北市議員選舉期間被指收受中國資金189萬新台幣（約53萬港元），被台北地院判監三年六個月。

穗爆疫26天首零本土感染

相較香港由2月26日施打第一針，七天內僅收到一宗接種後死亡個案。直至6月13日，香港衞生署接獲21宗涉及曾於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0007%；目前所有個案均與疫苗接種無關。

大陸前日新增21宗境外輸入病例，無新增死亡病例。廣州自5月21日爆發疫情後，26天以來首次沒有新增本土病例或無症狀感染者，六個封閉封控區解封。

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