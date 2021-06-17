內地名校上海復旦大學數學學院39歲研究員姜文華，涉嫌上周一（7日）持刀殺害數學學院黨委書記王永珍。校方建議對「因公殉職」的王永珍籌款，但網民認為姜文華才是悲劇中的受害者，紛紛留言如何才可給姜捐款。

案發後4日起，校方為王永珍連發6篇悼文，其中黨委宣傳部為王永珍遇害深感痛心，對人性泯滅的疑犯表示極度憤慨，又強烈譴責一些在警方未公佈調查結果前的猜測及黑白不分的網絡言論。

復旦數學學院及校友會等單位，周二（15日）以王永珍為家中獨子，鄉間尚有年邁雙親要贍養，妻子及在學女兒要照顧為由，建議為他募款。

網絡上有人轉發有關建議後，有網民反問「在哪給姜老師捐款？」認為姜文華才更需要捐款，「姜老師才是杯具（悲劇）」；也有人要求公佈王永珍的待遇，以判斷是否需要幫忙；亦有網民批評校方領導人未向遇害員工表達人文關懷和經濟援助，卻向公眾籌款；也有網民認為校方應同時為姜王二人設立募款渠道「各人自我選擇不挺好？」

據了解，轉發該則募款訊息的微信公眾號「安蘭德財經」已遭永久封號。不過，此發文閱讀量已破10萬次及有逾5萬次留言。而內媒早前轉發網民反對為王永珍募款的消息則紛被下架。

警方至今尚未公佈姜文華行兇的確切動機，不過，姜文華作為留美博士並曾發表被引用的論文，卻未能取得復旦大學長期合約，已引發不少同情。

有網民質疑，復旦為何「能把姜博士這樣的人才逼成這樣」、「有關部門有關單位有關領導要反思」、「書記不是學數學的，卻可以決定他的水平，並對決定他的去留，多麼可笑和滑稽！ 」

中央社／微博

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