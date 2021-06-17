今（17日）晨《蘋果》大樓再次遭到搜查，2名管理層和3名新聞工作者被捕。面對昔日工作上的「戰友」被拘捕，台灣《蘋果日報》前社長及壹傳媒執行董事陳裕鑫在社交媒體以「致堅守最後新聞自由的人」發文。

他指經歷過六十至七十年代國民黨動輒以叛亂罪逮人，以及在黨外雜誌工作過的人來說，可以體會目前在香港《蘋果日報》工作的同事，其心理壓力之大，以及捍衞新聞自由決心之堅定。

文章回憶與被捕的2名管理層和3名新聞工作者的工作點滴，在他眼中，實在無法想像他們何時曾「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」。陳認為只能說中國想要摧毀香港僅存新聞自由最後防線的香港《蘋果日報》，是欲加之罪，何患無辭。

陳逐一描寫各人在他心中的形象，第一位是壹傳媒行政總裁張劍虹，人稱沙膽虹。沙膽，在粵語裏是「膽子大」的意思，指張劍虹從香港《壹周刊》至香港《蘋果日報》，他處理新聞即使得罪當道，也無所畏懼。即使，他今年已多次進出香港警所及法庭，問起他的心情，他也雲淡風清，鎮定如昔。不過，說他膽子大，他也是謹守新聞媒體的角色，不曾逾越新聞這條線，很清楚新聞與政治運動的界線。

之後是壹傳媒集團營運總裁周達權，表示他從十七年前籌辦台灣《蘋果日報》開始，就奉命到台，坐鎮台蘋的財務管理。陳和他合作多年，就他印象所及，從來不曾干涉或指揮過新聞內容，謹守業務與新聞的界線。陳裕鑫不禁問道，這樣一位謹守財務管理及營運的人，怎可能去「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」？

而《蘋果日報》副社長陳沛敏，他形容是個子嬌小，但個性耿直，即使和黎智英對話，也是直言不諱；張志偉是娛樂新聞出身，但反應靈敏，創意十足；羅偉光是謙謙君子，上一回他力擋香港警方濫搜編輯部，首度看到他理直氣壯的豪氣。

陳強調，他們血液裏流着是媒體人的血液，做的是媒體的工作，他們最經常討論的就是港蘋或台蘋，新聞或訂閱制的改進，怎可能去「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」？

他很遺憾，這一刻無法和他們站在一起。因為五月十七日台灣《蘋果日報》停刊，資遣三百多人，作為紙媒的總編輯、社長，及壹傳媒的董事，面臨一個掙扎，和香港《蘋果》繼續站在一起，分別在台灣與香港繼續努力？還是和被資遣的三百多人同仁站在一起，為紙媒停刊負起管理的責任？ 最後只能選擇了後者。

在文末，他指可以體會港蘋同事日增的心理壓力，有朝一日他們也可能在法庭上，為新聞自由而戰，甚至成為階下囚。他表示，從前任職壹傳媒，對許多涉己新聞，不能公開發言。現在離開了，終於可以為港蘋老同事講幾句話，為他們所受屈辱抱不平，對他們維護新聞自由的勇氣表達最大的敬意。

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