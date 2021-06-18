新疆政府今日在北京召開記者會，駁斥早前在英國倫敦召開的維吾爾特別法庭。自治區發言人伊力江•阿那依提表示，這個法庭是「先作有罪推定，然後偽造證據」，他更指出庭的所謂證人「無非是幾個演員」。他又形容，美國、西方國家和國際組織，就涉疆問題發表聲明和制裁中國是笑話。

伊力江•阿那依提又指出，一些海外新疆人的家屬和親友，在新疆觸犯殺人、強姦、販毒、搶劫等罪行被判刑，但在世維會等境外勢力蠱惑下，竟説成是關押在集中營和遭到迫害，他形容這是生拉硬扯、風馬牛不相及。

伊力江•阿那依提又同時批評不少海外維族人聲稱與在新疆家人「失聯」的情況，可能是「因為長期沒有聯繫，記錯了對方的電話號碼或更換了電話號碼等原因」，他更聲言如果海外維族人無法與新疆家人聯絡，可與中國使領館聯絡，「新疆方面會積極做好有關工作」。

出席記者會的新疆大學教授麥麗哈巴·奧蘭則指出，根據相關《國際法》和國際刑事司法慣例，維吾爾特別法庭是「偽法庭」沒有任何國際法依據和效力，因而該「法庭」的任何所謂「判決」、「裁定」，也只能是「廢紙一張」。

維吾爾特別法庭在本月4日開始，在倫敦進行為期4日的聽證會。法庭上展示新疆侵犯人權的第一手證據，包括強迫絕育、酷刑、失蹤和奴役等罪行，法庭沒實際交律效力，亦無實權，但希望透過這次機會，促使國際社會採取行動。

為法庭由英國御用大律師尼斯（Sir Geoffrey Nice）主持，御用大律師肯尼迪（Baroness Helena Kennedy）則為法庭提供諮詢，兩人都已被中國列入制裁名單。

至於全國人大常委會早前通過「反外國制裁法」，另一新疆政府發言人徐貴相表示，立法是正當之舉、而且非常有必要。

環球網／香港電台

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