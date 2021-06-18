內地翻譯泰斗、北京大學教授許淵沖昨天（17日）早上在北京家中辭世，享年100歲。許教授從事文學翻譯60多年，譯著多達150多本，涵蓋中英、英中、中法、法中翻譯4類，又特別因中國古詩英譯而負盛名，被譽為「詩譯英法唯一人」。據內媒澎湃新聞報道，錢鍾書曾對他的評價是，「要是李白活到當世，也懂英文，必和他是知己。」

據報，許淵沖昨晨（17日）在睡夢中離世。他平時常在早上7、8時，由保姆開電動車載去附近的海淀公園兜圈，去世前一天他還去過。由於近年許是常通宵翻譯、寫作、看書，昨天（17日）一宿未睡，清晨5時想出門走走，保姆勸他稍作休息再出門。他聽從意見回去補眠，但再沒醒來。

1921年生於江西南昌的許淵沖，今年4月18日剛度過百歲壽辰，1938年，考入西南聯合大學外語系，曾師從聞一多、錢鍾書、傅雷等名家，也是諾貝爾物理學獎得主楊振寧的同班同學。而恩師錢鍾書對於他在1987年英中對譯的《李白詩選一百首》，評價是「要是李白活到當世，也懂英文，必和許淵沖是知己。」

聯大時期曾一度「投筆從戎」，為援助中國抗日的美國空軍「飛虎隊」擔任翻譯，更將三民主義解釋並翻譯成「民有，民治，民享」給美國林肯總統，第一次做了溝通中美文化的工作，1948年他赴法國留學，後回國先後任教於北京外國語學院、北京大學等。

2010年他獲得中國翻譯協會頒發的「翻譯文化終身成就獎」，2014年國際翻譯界最高獎項之一「北極光」，成為首位獲此殊榮的亞洲翻譯家。

文化大革命時期，他被打成「牛鬼蛇神」，但在被批鬥時想起毛澤東詩詞，一邊被批鬥還一邊默默推敲翻譯毛詩。2007年曾被檢查出直腸癌，醫生稱他最多還可以活7年，他不加理會，只是繼續創作。7年後，不但撃退病魔，更獲得「北極光」杰出文學翻譯獎。到晚年，許還制定了每天翻譯1000字的工作計劃，93歲那年開始挑戰一個人翻譯莎士比亞全集。

許淵沖一生癡迷翻譯，從1956年開始出版譯作，至今作品包括將西方名著《包法利夫人》、《羅密歐與朱麗葉》、《追憶似水年華》等譯成中文，更將唐詩宋詞及《詩經》、《道德經》、《西廂記》等中國名著翻譯成英文、法文。他筆下的譯作《西廂記》更被英國智慧女神出版社評價為可以和莎士比亞的《羅密歐與朱麗葉》媲美。

在詩歌翻譯上，他是固執的「意譯派」，提出「形美、意美、音美」理念，堅持詩詞譯文要保留原詩般工整押韻的格式韻律，更要表達出原詩思想上的意境之美。為此他與其他翻譯大家產生過不少激烈爭辯。

對於許淵沖的離逝，不少內地媒體都有紛紛發文回顧他的生平並表達哀悼。央視新聞評價道，「許淵沖先生一生旨在為挺起中國文化的脊梁，實現中西方文化的交流不懈努力、奮鬥著，雖歷盡千辛萬苦卻始終沒有停下前進的腳步」。

澎湃新聞／新浪新聞／中央電視台

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