大陸持續增強對台灣的武力威嚇，台方除不斷向美國購買先進軍備以抵消對岸壓力外，亦加強提升自研武器的能力。台灣媒體報道指出，由中科院自行研製的雷霆2000火箭炮系統的改進計劃，已突破射程上限，最大射程可超過100公里，一旦部署在金門，足以覆蓋福建的泉州市、漳州市。

台灣《自由時報》引述軍方人士指出，台灣國防部過去在送交立法院的報告中提及，要將雷霆2000多管火箭系統進行性能提升，朝向具有遠距攻擊能力的區域效武器來發展。

該軍方人士證實，相關的改進計劃已經突破提升射程的問題，性能經提升的雷霆2000最大射程可以超過100公里，為目前的兩倍多。在通過戰術測試評估後，即可撥交給陸軍使用。

不過，對於射程可達100公里的性能提升型雷霆2000多管火箭系統，是否已進入小批量生產階段，或是在部隊中進行實驗編裝，軍方則未做進一步透露。

雷霆2000火箭炮系統由台灣中科院研製，依彈種不同，目前分別有MK-15反登陸火箭彈、MK-30反舟波火箭彈、MK-45反泊地火箭彈，射程為15至45公里。

過去曾有報道指，台灣除研發100公里的火箭彈外，尚在驗證200公里射程型式的中程火箭彈以及射程更遠的戰術導彈。

報道指，雷霆2000已部署在金門丶馬祖及澎湖，但只在台灣本島及澎湖進行過實彈射擊操演，未在金門試過實彈射擊操演。軍方人士解釋，因雷霆2000最大射程達45公里，金門又距大陸極之接近，有相當程度的政治敏感性，所以金門的雷霆2000及所屬官兵，是利用台灣本島舉行聯合反登陸實彈射擊操演的時機，運到台灣本島進行射擊訓練。

金門距離福建廈門，最近距離約2.3公里。如雷霆2000系統經改進後，最大射程超過100公里的話，距金門約52公里的泉州市，以及距離約70公里的漳州市將成為火力覆蓋範圍內。

台灣《自由時報》

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