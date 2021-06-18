內地統戰宣傳「見縫插針」。經常公開評論時政的台灣大學哲學系專任教授苑舉正，日前拍片表示已飛往上海「迫不急待打祖國疫苗」，更高呼「祖國疫苗好啊」。內地外圍官媒「環球網」隨即大肆報道此事，惹得一眾小粉紅起哄，高呼：「苑教授比很多大陸教授都更愛中國」。另外，近年在中國發展的日本男星矢野浩二則透露，已在中國接種疫苗，並貼出與醫護人員合影。鞠躬感謝之餘，矢野還對外國人可以到中國接種疫苗表達讚賞。

環球網前日報道，苑舉正15日在個人YouTube頻道和影音平台BiliBili（B站）發佈了一段影片。他在影片中表示，在台灣有人語帶嘲諷的問他：「你這麼愛大陸，怎麼不去打疫苗呢？」他接着說：「我這不就來了嗎？」

苑舉正表示，自己想要打「祖國的疫苗」，甚至是「迫不及待要打祖國的疫苗」，並稱讚大陸研發的科興與國藥疫苗，符合世衞的嚴格審查機制和國際程序，還說：「在台灣的話，不曉得要等到甚麼時候。」苑又謂，大陸防疫非常好，而他抵達大陸後心裏感觸很強烈，體驗很深刻，「全世界只有中國（防疫）表現得特別徹底、特別優異、特別成功」。

「苑教授比很多大陸教授都更愛中國」，一眾小粉紅對苑舉正的言論大表認同，「就喜歡他一口一個祖國」、「他特別出名的一句話是，對大陸過去的學生說祖國來的」、「苑教授，來了就不要慌着回去」

台灣基進黨主席陳奕齊則在Facebook狠批：「苑舉正原來全身充滿了中國魂，請讓苑舉正生生世世都是中國人，如果投胎沒當人，請也讓他投胎為中國畜牲動物，滿足他從裡到外全方位360度無死角的激昂中國心、中國情、中國結、中國味、中國癬、中國癖」。

另外，矢野浩二日前在微博透露，在中國接種疫苗，還貼出與接種現場與醫護人員的合影，兩人豎起大拇指讚揚中國疫苗。矢野浩二稱，打疫苗如同被蚊子叮咬一樣，毫無感覺。他隨後發文稱讚：「外國人可以接種疫苗嘛？當然可以，因為這裏是中國！」並在視頻中詳細説明自己在中國打疫苗時的感受，還呼籲大家戴口罩，最後，矢野浩二向鏡頭鞠躬，並説：「感謝中國」。

公開資料顯示，51歲的矢野浩二是最早來中國發展的日本專業演員之一，漢語非常流利，而他一直以「中國女婿」自居，並多次公開表示自己喜歡中國。有指，矢野的妻子是重慶人，其女兒已加入中國國籍。他因經常在抗日劇中，飾演日本軍官而廣為人所熟知。

台灣《蘋果新聞網》/ 環球網/ 微博

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）