台積電和鴻海集團分別表達有意購入外國疫苗，以供台灣民眾使用，今天下午4時，台灣總統蔡英文於總統府內會見台積電董事長劉德音及鴻海集團創辦人郭台銘，授權台積電及鴻海永齡基金會，各購買500萬劑原廠BioNTech（BNT）疫苗，轉贈政府一事。會後總統府發言人張惇涵表示，會面氣份融洽良好，並再次感謝郭台銘和劉德音義舉，蔡英文亦指示行政院與兩間公司密切協商，在最短時間內完成相關授權文件。而對於這1,000萬支疫苗三方都有共識，就是需要「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」。

對於兩大公司被指是用晶片換疫苗，張惇涵則指會面中未提到相關議題。張惇涵又指今次事件出現不少謠言，造成誤會甚至傷害了當事人，認為不實的謠言應適可而止。同時強調台灣政府會尋求更多、更穩定的疫苗供應來源，包括在德國政府協助下，由政府採購疫苗。

有記者問到台灣在採購外國疫苗時遇到甚麼障礙，張惇涵未有明確回應，但說「如果需要出動到台灣政府、台積電、源海永齡基金來共同希望促成這件事情，答案是誰（誰阻礙採購疫苗），我想應該不言可喻。」

鴻海創辦人郭台銘積極為台申請引進BNT疫苗，惟半個月來沒實質進展。繼昨（17日）凌晨突然在Facebook上聲明後，郭台銘今（18日）更直接發出900字、8點澄清文，盼政府公開表示接受永齡基金會捐贈、正式授權，並表明希望會見總統蔡英文。行政院今午（18日）召開記者會，針對郭台銘採購疫苗一事作回應，表示政府將正式發函授權台積電與鴻海，代表政府分別洽談各500萬劑BNT疫苗，送抵台灣捐贈給政府。

行政院授權BNT疫苗 否認民進黨派系之阻撓

據台灣《蘋果新聞網》報道，郭台銘為引進BioNTech疫苗，近期四處奔走但一直因未取得原廠授權書而未獲台灣政府放行。郭台銘今天再發出900字聲明。當中直言希望能與會見蔡英文總統，還稱「有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見，各種看不見的力量開始對本案產生技術性的拖延。」

郭台銘聲明中，強調自己這次引進疫苗「以蒼生為念、絕無政治意圖」。隨後郭台銘於FB回應上更直言「保證絕對不會有甚麼中國台灣，合約的署名可以公諸於世」，霸氣宣示不會損及台灣主權。

行政院發言人羅秉成表示，政府現在很快表明態度，也對於台積電與鴻海願意捐贈疫苗，表達感謝，因此採取緊急授權，請鴻海與台積電代表政府洽談購買，直接送給政府，解決郭台銘遭遇的問題。羅強調「沒有人會做技術上的拖延。」據中時新聞網報道，羅提及郭未取得原廠授權書，是因為他並沒有提到要政府授權，唯BNT的原廠只會賣給政府。

對於郭台銘提及民進黨派系間的問題，羅秉成說，府院與衛福部的立場都一致，台積電與鴻海的捐贈案有可行性，因此政府採緊急授權處理，郭台銘有錯誤認知，政府也表達遺憾，但並沒有郭說的問題，完全沒有阻撓，外界不要多有臆測。

台灣《蘋果新聞網》／中時新聞網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）