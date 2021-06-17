中國載人飛船神舟十二號昨早發射升空，下午並成功與中國太空站的天和核心艙對接。三名太空人聶海勝、劉伯明和湯洪波進駐其中，預計逗留三個月，其間會兩度出艙進行任務，協助建造太空站。中國載人航天新聞宣傳中心同日發佈了神舟十二號載人飛行任務宣傳片。

太空人小動作不斷

神舟十二號昨早9時22分搭載長征二號F遙十二火箭在酒泉衞星發射中心升空，至大約9時32分進入預定軌道。發射成功後，在京觀看升空情況的副總理韓正、劉鶴、中央軍委副主席張又俠、國防部長魏鳳和等與工作人員握手祝賀。首次上太空的太空人湯洪波狀甚興奮，小動作不斷。在飛船進入失重狀態後，他一度拋起手上的筆，讓筆在飛船內失重飛行，又不時望向窗外，並展示「OK」手勢。至於指令長聶海勝亦有向鏡頭面露笑容揮手，表現輕鬆。

央視亦有轉播神舟十二號與天和核心艙的對接情況，其間聶海勝一度表示，從神舟十二號的對接畫面見到核心艙的影像有「鬼影」，請求將畫面光度減低。最終在下午約四時順利完成被稱為「太空穿針」的交會對接程序，整個過程歷時約六個半小時。

中國外交部發言人趙立堅昨指，中方將令中國的太空站成為造福全人類的太空實驗室，期待中外太空人未來可一同「遨遊天宮」。歐洲太空總署對神舟十二號成功發射表示祝賀。

央視