偷拍還是藝術？華僑城當代藝術中心（OCAT）上海館，最近展出的一個影像作品，引發巨大爭議。涉事作品是在校園內偷拍近5,000名女生，並把她們按美醜排列。極大壓力下，藝術館今日公開道歉並撤下展覽，涉事藝術家則曾聲稱，物化女性沒關係，也是一種尊重。

據OCAT上海館官方微信公眾號於4月14日的展覽預告介紹，惹起風波的展覽是由21位、長期以錄像為創作媒介的內地藝術家聯合舉行錄像藝術展「環形撞擊：錄像二十一」。

展覽於4月28日開幕，7月11日閉幕。宋拓是21位藝術家之一，預告中展示宋拓作品中三個女孩的照片，照片底部有4306、4513和4532的數字。

宋拓的參展作品，是取於2013年的一個名為《校花》的創作。當時他在一所學校設置攝錄機偷拍近5,000名女生組成，並按宋拓的個人審美喜好，將她們由美到醜排序。

宋拓在之前在媒體訪問中表示，拍學校女生的原因是博愛，採用了直接街拍的方式，而為女生排名耗費很長的時間，且過程複雜。對於物化女性的質疑，宋拓聲稱，物化女性沒關係，人人都有物的一面，「掏心掏肺地物化你，這也是一種尊重。」

不少網民除不滿宋拓的作品物化和不尊重女性外，也質疑是在侵犯當事人的肖像權，可能觸犯法律，不能稱作藝術。

據了解，《校花》於2013年在北京的尤倫斯當代藝術中心（UCCA）展出時，已爭引起爭論。當時的策展人鮑棟表示，涉及肖像權的創作並不罕見，實際上，紀錄片也觸及這一類問題。但是此件藝術作品，並非對某一特定主體的商業化和侵權，所以並不算侵害肖像權。

爭議之下，OCAT官方微博在今日凌晨發聲明，指收到公眾的批評意見後，立即重新審視涉事作品的內容和藝術家的作品闡釋，發現作品立意和英文標題涉及對於女性朋友的不尊重和冒犯，作品的拍攝方式也存在涉嫌侵權等問題。

OCAT承認審核有疏漏，對涉事作品展出造成不良影響致歉，OCAT上海館即日起撤出展覽並閉館調整。

網民反應

花椒經紀人-熊仔二：希望能被拍的女生一個一個輪流打官司告到他一輩子別出牢房。

愛豆丑圖大賞：長成這樣他哪來的自信去評價別人？

知你故來風：重新審視？這種猥瑣男還要重新審視。

壹點點：展館展出之前肯定會有審核，通過了並且展覽了，現在只是被罵了就發個聲明，真有你的。

六元一斤葡萄_Seven：這是甚麼惡臭行為，你們有甚麼資格給別人打分，而且還是偷拍，恬不知恥。

全是狗糧呀：隨便給別人的身材樣貌打分，就不是一個正常人會做的。

新浪財經／《新京報》

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