曾以「小流氓」等字眼辱罵法國學者的中國駐法國大使盧沙野，被指是中國戰狠外交官中的表表者。他日前密集接受中外媒體訪問時，繼續暢談戰狼外交，終於引起法國學界和媒體的關注與強烈不滿。有法國記者甚至形容，盧沙野接受法媒的專訪令人好不舒服，「我說得比較委婉了」。

盧沙野本月16日接受內地觀察者網專訪，接着在隔天又跟法國《民意報》（l’Opinion）做一個專訪，可是看來宣傳效果未如理想。在《民意報》的專訪中，他更解釋「戰狼」在中國是「正面詞匯」，對於自己的標籤也很自豪，「我們是捍衞中國對抗瘋狗的戰士」。

法國《世界報》（Le Monde）昨天就以「中國駐法大使和輿論戰」為題，分析盧沙野兩次專訪的言論。報道指出，盧沙野首先向觀察者網專欄作者鄭若麟談及外交官的定位，並非是在駐地塑造中國美好形象，而是取悅中國人民。盧沙野當時說：「評價工作的標準，不是以外國人怎麼看我們，而是國內的民眾怎麼看我們……我們不能因為他們不高興就不做。」

法國外交部至少4度召見盧沙野，包括他對於法國療養院的不實言論，以及曾對一名法國學者的侮辱。但盧沙野在訪談中顯得並不在意，並強調自己受到「中國網民與民眾的支持，而這也是最重要的」。

另外，盧沙野認為，北京只是在回應西方對中國利益的挑釁與威脅，「外交風格轉變的根本原因，就是國際形勢的變化以及我們自身實力的變化使然」。

對他而言，在這場中外輿論戰中，捍衞祖國利益並不只是外交官的職責，中國媒體與學者也需要站出來。

盧沙野甚至還提出自己的「戰狼守則」，他說：「我們需要政治立場堅定的媒體和學者，並且有充分的自信……實際上不需要多，有這麼兩三家、幾個人，就可以成為輿論戰尖兵，就能夠和我們外交系統的輿論戰很好地配合起來，形成一種立體的鬥爭格局。」

他同時希望協助捍衞中國形象的「友華人士」，例如著有《維吾爾：以終結假新聞》的法國作家維瓦斯（Maxime Vivas），因為在盧沙野看來，「西方社會實際上沒有甚麼言論自由可言」。

法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）回應說：「若訪問盧大使的記者能在他公開說謊、宣傳陰謀論謠言時有所回擊，應該會很有效果。」《世界報》外交線記者斯莫拉（Piotr Smolar）也在Twitter表示：「這則專訪令人好不舒服，我說得比較委婉了。」

中央社

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