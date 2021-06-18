美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）的任期即將於今夏結束，離開台灣。在他卸任之前，周五（18日）在教育部長潘文忠與外交部長吳釗燮的遠距見證下，在網上獲台灣中山大學授予名譽社會科學博士學位，以表揚他在任內積極促進台美關係，貢獻卓越。

酈英傑當日穿上中山大學象徵「台灣青」的博士學位袍和都鐸帽，並透過視像致詞，去年隨着「台美教育倡議」的簽署，雙方的合作因此更加緊密，中山大學在這項倡議中扮演至關重要的角色，成為台灣第一個雙語教育培訓基地的所在據點，這將讓現已相當頻繁的美台人民交流，得以更上層樓。

酈英傑說，就他自己的經驗來看，人與人之間的交誼互動相當重要，「這正是我今天為甚麼會站在這裏、接受這項殊榮的原因」。AIT常用「真朋友，真進展」這幾個簡單的字來形容這段關係，意味美國是台灣堅定的夥伴及真正的朋友，也代表美國言行相符，更代表美國與台灣真誠且致力地協助彼此更臻成功。

中山大學表示，酈英傑在擔任美國在台協會處長的3年期間，成功達成其就任之初所提出的四個增進，包括「增進台美安全合作」、「增進台美經濟與商業關係」、「增進台灣在全球社會的角色」與「增進台美人民與人民間關係」，由此展現酈英傑在外交領域的專業素養、溝通領導能力，及對台灣社會文化的高度認同，而這些貢獻都深獲台灣各界肯定。

外交部長吳釗燮表示，過去3年來，AIT在酈英傑的帶領下，推動台美關係成果有目共睹，台美雙方不論是在高層互動，軍事安全、經貿或教育等各方面的密切交流，「酈處長是幕後最大功臣，他是台灣的真朋友！」

中央社／台灣《自由時報》

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