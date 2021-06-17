台美已簽署兩項軍購合約，包括「遠程精準火力打擊系統」及「導彈乙批」。台媒引述軍方人員透露，前者所指為「海馬士多管火箭系統」（HIMARS），後者則是「岸置魚叉導彈系統」，皆符合台軍要求機動、不對稱戰力的能力。而這兩項合約總值達486.9億元新台幣（下同，約136億港元），是去年10月美國宣佈對台出售的武器的項目。

台灣國防部披露的新決標案指出，台駐美軍事代表團已與美在台協會（AIT）簽署兩項軍購案合約。其中執行機關為陸軍司令部、地點為桃園的「遠程精準火力打擊系統」，金額96.2億元（約26.9億港元），合約於本月1日生效，預計2027年底前完成。 另一項合約為海軍司令部所屬的「導彈乙批」，未有具體說明導彈型號，金額達390.7億元（約109.3億港元），今年5月19日生效，預計2028年底成。兩項合約均未指明具體內容。軍方人士表示，「遠程精準火力打擊系統」為「海馬士多管火箭系統」；而「導彈乙批」則是「岸置魚叉導彈系統」（HCDS），相關細節已編列於機密預算中，故屬於機密，不便透露。

解放軍機再闖空域

美國國防安全合作署（DSCA）去年10月21日宣佈對台出售11套「海馬士多管火箭系統」M142發射器、64枚陸軍戰術導彈系統（ATACMS）M57戰術導彈等；同月27日再宣佈美國國務院同意出售魚叉海岸防禦系統予台灣，其中包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射導彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型演習導彈、411個集裝箱、100套魚叉海防系統發射器運輸器等。

台灣宣佈簽署軍購合約的同時，解放軍在台海亦動作頻繁，派出七架軍機闖入台灣防空識別區（ADIZ）的西南空域。解放軍出動的機種包括一架次運-8遠干機 、兩架次殲-16戰機及四架次的殲-7型戰機。台空軍則派空中巡邏兵力應對，以廣播驅離，期間防空導彈亦對闖入軍機追蹤監視。是次為本月15日28架解放軍戰鬥機、轟炸機、反潛機及預警機擾台後，本月再有多機型、多架次軍機陣容擾台。

美稱應對北京威脅

美國國防部印太事務助理部長提名人拉特納（Ely Ratner）昨表示，近期解放軍活動增加，誤判風險提高，須確保美台防務合作，與中國構成的威脅相稱。他強調，中國的表現，顯示其不願和平解決兩岸分歧，美國必須保持警惕，維持在該地區的威懾力。

中央社/台灣蘋果新聞網