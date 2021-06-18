中共為迎接建黨百年，中共總書記習近平於周五（18日）前往中共歷史展覽館，參觀「『不忘初心、牢記使命』中國共產黨歷史展覽」，並帶領黨員領導重溫入黨誓詞。中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正及國家副主席王岐山均有參加活動。

央視新聞報道，習近平於下午約3時20分和其他政治局常委步入展廳，參觀展覽，參觀時他強調：「黨的歷史是最生動、最有說服力的教科書。我們黨的一百年，是矢志踐行初心使命的一百年，是篳路藍縷奠基立業的一百年，是創造輝煌開闢未來的一百年。回望過往的奮鬥路，眺望前方的奮進路，必須把黨的歷史學習好、總結好，把黨的寶貴經驗傳承好、發揚好，銘記奮鬥歷程，擔當歷史使命，從黨的奮鬥歷史中汲取前進力量。」

該展覽以「不忘初心、牢記使命」為主題，設計「建立中國共產黨奪取新民主主義革命偉大勝利」、「成立中華人民共和國進行社會主義革命和建設」、「實行改革開放開創和發展中國特色社會主義」、「推進中國特色社會主義進入新時代全面建成小康社會開啟全面建設社會主義現代化國家新征程」共四個部分。

參觀結束後，習近平等人前往黨史展覽館紅色大廳，並面向中共黨旗，舉起右拳，重溫入黨誓詞。

這個展覽作為中共建黨百年活動之一，今早由政治局常委王滬寧主持開幕，宣稱有1,000人參與。

新華社／央視新聞

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