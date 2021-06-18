台灣疫情依然嚴峻，島內對疫苗需求極大。繼5月底首批15萬劑美國藥廠莫德納（Moderna）疫苗透過華航運送抵台後，再傳出第二批24萬劑莫德納疫苗今日下午也將抵台，下一批41萬劑亦將在幾天內運台。另外，美國捐贈75萬劑莫德納疫苗，預估也將在月底前送達。

根據台灣《蘋果》掌握的消息，該批24萬劑莫德納疫苗，由華航CI-5556貨機負責載運，該班機從盧森堡起飛，中途停留杜拜再飛到台灣，預計下午4時55分抵達桃園機場。

美國國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）昨日表示，正與台灣監管機構合作，確保提供給台灣的疫苗能「在非常短的時間內」交付。至於台灣代工疫苗的可能，費德瑋透露，雙方仍在洽談中。他表示，美國總統拜登說過要與盟友夥伴合作，讓美國成為「疫苗兵工廠」（arsenal of vaccines），而台灣確實有這方面的能力。

台製快檢試劑被指「假陽性」偏高

另外，有民眾向台灣《蘋果》及食藥署投訴，指台灣生產的安特羅快速檢驗試劑出現「假陽性」偏高，並指壹電視、文化大學快篩站都有用到相關產品。其中，文化大學大倫館男宿日前有4名學生確診，校方安排其餘314名住宿生接受快篩，其中陽性有14人，但採檢PCR結果都是陰性，爆料人呼籲衞福部再審核。

食藥署指，目前仍無法確認各快篩站是僅用單一品牌或混用多家試劑，但依據目前緊急使用授權的標準，檢驗可容許9至10％的假陽性，而以壹電視快篩為例，假若全數使用安特羅，在355人中就有13人陽性，其中2人後來確診，另外11人是假陽性，比率約為3.1％，符合緊急使用授權標準。而文化大學假陽性比率約4.5%，也未高於緊急使用授權標準。

60歲確診按摩女「出逃」口水襲醫護

作為疫區重災區的彰化縣，確診人數累積251宗，還收治「北病南送」染疫病患逾200人，前線醫護人員工作量爆表。一名在台北萬華從事按摩工作的60歲重症女病人，被彰化一家區域醫院收治，送進負壓病房。不過，她竟怪罪醫護人員「為甚麼要救我」，甚至自己拔掉插管，掙脫竄逃，還數度激動地朝醫護人員狂咳、猛吐口水，有護理師感嘆說：「心累！」

彰化縣衞生局已介入處理，疾管科長王曉琪指出，該名重症女病人喪失求生意志，情緒激動下對護理人員吐口水等，已經請醫院對該名病人「約束」，嚴防再生事。此外，該局先將個案錄案，等病情穩定出院後再調查，若違反醫療法、傳染病防治法等，將依法處辦。

據悉，該名女病人，早前從台北返回老家彰化，因因鄰居看到其哥哥正在洗家具，且表示妹妹感冒、發燒10多天未癒，鄰居驚嚇之餘，趕緊通報衛生局，女子採檢後確診，被收治加護病房，隔天轉為重症插管。上周六，女病人病情稍為好轉後，竟在病房自己拔掉呼吸管，對醫護人員叫囂：「你們為什麼要救我？」且朝醫護人員狂咳，狂吐口水；隔天，她又掙脫逃竄，醫護人員只能冒着被傳染的風險，硬將她拉回病房並「約束」，過程中同樣遭吐口水、亂咳一通。

台灣《蘋果新聞網》

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