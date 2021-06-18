內地民眾的消費模式出現重大改變。央視、國家統計局等多個機構共同舉辦的《中國美好生活大調查》，公佈2020至21年的調查結果，顯示中國家庭在過去10年在各類別產品都出現改變。以往的榜首家電變為電子產品，家庭對保險、保健養生、旅遊等消費需求以亦有所上升。數據代表中國家庭的消費發展變化，時間見證了中國經濟的發展速度，也見証了城鄉居民收入的增長。

電子產品成消費頂流

10年前家電仍是普通中國家庭消費主流，平版電腦、智能手機等電子產品雖然排名第二，但比例上難與家電比較。2019年開始，國產智能手機市場佔有率不斷擴大，5G網絡等基礎設施覆蓋面越來越廣，脫貧政策顯現成效，城鄉居民可支配收入持續增加，電腦、手機等數碼產品亦蓄力爆發，在今年的報告中，以大比例優勢取代曾獨霸天下的家電，拿下中國家庭消費榜霸主的位置。

這次大調查的數據聯盟、電商平台京東的一份電器消費指數報告也顯示，手機品類消費指數遠遠領先於其它產品，手機品類消費指數城市排名首五位的城市包括東莞、杭州、石家莊、深圳、哈爾濱，同屬經濟發展快，工作及生活節奏較快的城市。

汽車消費指數亦有明顯的上升趨勢。2011年，汽車還在中國家庭消費榜的第五位，那時汽車已經走入中國普通家庭。2019年民眾得以積累家庭財富，加上家庭人口有所增長，換車潮再次把汽車推上中國家庭消費排行榜前五的位置，並高居第三名。

服務型產品位居前五

無論是家電、電子產品，還是汽車，都是中國家庭消費產品「硬件」的變化。其實，從2012年開始，旅遊、教育培訓等服務型「軟件」產品開始進入中國家庭賬單前五位。此外，保險、保健養生也交替出現在中國家庭消費排行榜頭五的位置，可見服務型產品的消費需求正在交替上升。

從十年前的家庭消費賬單前五名看，產品型和服務型產品佔比為4:1；2015年，產品型和服務型佔比達到3:2；2020年，產品型和服務型佔比達到2:3。可見家庭消費逐漸從產品延伸到服務。

《中國美好生活大調查》由中央廣播電視總台財經節目中心，聯合國家統計局、中國郵政集團公司、北京大學國家發展研究院共同推出。從2006年開始至今，每年向150多個城市、300多個縣的10萬中國家庭進行入戶問卷調查，是內地最大規模的民生感受型調查。

深圳新聞網

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