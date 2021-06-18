廣東疫情近日突然轉趨嚴峻，當地政府再度「落重藥」以防止疫症擴散，怎料拖累地的港口運輸業，卻讓香港碼頭得益。美國最大港口洛杉磯港的執行董事賽洛卡（Gene Seroka）表示，廣東疫情有可能再次在該港口出現瓶頸，導致無貨進港。他指，已有一些輸美貨物改從香港出口，但「香港碼頭現在真的很滿」。

賽洛卡向「Yahoo財經新聞」指出，由於當地三分一的進口貨櫃來自廣東的珠三角，他已預期洛杉磯港在這段時間將「暫時麻痺」。他指，現時洛杉磯港只有正常生產力的一半，一些航運公司正避開使用中國華南地區的港口；另有一些貨物改為經由陸路運往香港再作轉口，但現在就連香港的貨櫃碼頭亦近乎爆滿。

據悉，洛杉磯港近60%的進口貨櫃來自中國，因此對中國的任何延誤非常敏感。該港口5月處理超過100萬個貨櫃，是114年的歷史中最繁忙的一個月。在大量需求下，港口庫存下降了75%，但賽洛卡說到本月底停泊和等待處理的船舶數量可能接近零。而他預計，海上交通可能會在今年下半年有所緩解。

美國全國零售聯合會（NRF）周一致函白宮，要求與拜登政府會面，討論緩解運輸干擾的解決方案。在近期該組織成員企業的調查中，超過95%零售商表示他們受到港口和運輸延誤的影響。

Yahoo財經新聞

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